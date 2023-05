Tòa tuyên Ed Sheeran không vi phạm bản quyền 'Let's Get It On'

Một bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định hôm 4.5 trong một vụ kiện bản quyền được theo dõi chặt. Đây là phán quyết mà ngôi sao nhạc pop Anh Ed Sheeran nói sẽ giúp bảo vệ quá trình sáng tạo của các nhạc sĩ ở Mỹ và trên toàn cầu, theo Reuters.

Bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang Manhattan xác định rằng những người thừa kế của nhạc sĩ Ed Townsend - đồng chủ nhân ca khúc Let's Get It On - đã không chứng minh được rằng Sheeran, hãng thu âm Warner Music Group và nhà xuất bản âm nhạc Sony Music Publishing của anh đã vi phạm bản quyền. Sheeran ôm luật sư của mình trong phòng xử án sau khi bản án được tuyên.

Ca sĩ Ed Sheeran TIME

Sheeran nói bên ngoài tòa án sau phán quyết: "Thật tồi tệ khi bị buộc tội ăn cắp bài hát của người khác khi tôi đã làm rất nhiều việc để kiếm sống. Tôi muốn cảm ơn bồi thẩm đoàn vì đã đưa ra quyết định giúp bảo vệ quá trình sáng tạo của các nhạc sĩ tại Mỹ và trên toàn thế giới".

Phán quyết được đưa ra sau 6 ngày xét xử và chưa đầy ba giờ thảo luận của bồi thẩm đoàn.

Những người thừa kế đã kiện Ed Sheeran vi phạm bản quyền vào năm 2017, cho rằng Thinking Out Loud đã sao chép "trái tim" bài hát của Gaye và Townsend, bao gồm cả giai điệu, hòa âm và nhịp điệu. Luật sư của Ed Sheeran lập luận rằng bất kỳ điểm tương đồng nào giữa các bài hát đều liên quan đến "các khối" âm nhạc cơ bản và không thể đăng ký bản quyền.

Nguyên đơn yêu cầu chia lợi nhuận từ Thinking Out Loud. Những người thừa kế cho biết trong hồ sơ tòa án rằng họ đã nhận được 22% cổ phần của tác giả Townsend.

"Tôi chỉ là một chàng trai thích viết nhạc với cây đàn guitar cho mọi người thưởng thức. Tôi không và sẽ không bao giờ cho phép mình trở thành con heo đất cho bất kỳ ai giật", Sheeran nói sau phán quyết.

Ed Sheeran đến tòa án liên bang Manhattan, thành phố New York, Mỹ vào ngày 4.5.2023 REUTERS

Làm chứng trong phiên tòa, Ed Sheeran bác bỏ cáo buộc vi phạm bản quyền, nói với bồi thẩm đoàn: "Tôi thấy thật xúc phạm khi cống hiến cả cuộc đời mình để trở thành một nghệ sĩ biểu diễn và một nhạc sĩ rồi bị ai đó hạ thấp mình".

Sheeran lên bục nhân chứng chơi đoạn hợp âm của Thinking Out Loud và hát lời mở đầu: "Khi đôi chân của bạn không hoạt động như trước đây". Ed Sheeran làm chứng rằng bạn của anh và cộng tác viên Amy Wadge lần đầu tiên đánh các hợp âm cho bài hát trong chuyến thăm nhà của anh ở Anh và họ đã hợp tác viết lời.

Bồi thẩm đoàn Sophia Neis (23 tuổi) nói với các phóng viên rằng đã có "rất nhiều cuộc thảo luận" trước khi ban hội thẩm đưa ra quyết định.

Nhạc sĩ Marvin Gaye (mất năm 1984), cộng tác với Ed Townsend (mất năm 2003) để viết ca khúc Let's Get It On. Bài hát từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Trong khi đó Thinking Out Loud của Ed Sheeran đạt vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100 vào năm 2015.

Ed Sheeran từng thắng một phiên tòa ở London hồi năm ngoái trong một vụ kiện bản quyền về bản hit Shape of You. Trong khi đó, những người thừa kế của nhạc sĩ Marvin Gaye đã có được phán quyết quan trọng vào năm 2015 khi một bồi thẩm đoàn ở Los Angeles tuyên bố rằng bài hát Blurred Lines của Robin Thicke và Pharrell Williams đã sao chép Got to Give It Up của Gaye.