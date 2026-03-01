Toàn cảnh 17h: Ai sẽ tiếp tục điều hành Iran trong cơn biến động? | Lật tẩy đường dây mua bán thận tiền tỉ

Toàn cảnh 17h ngày 1.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Hạ cốt nền đường ở Đồng Nai, nhiều nhà dân chênh vênh bên mép

Ghi nhận của PV Thanh Niên trên đường ĐT.753, đoạn tuyến dài khoảng 300 m qua xã Tân Lợi thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đã được đơn vị thi công múc sâu, biến "mặt tiền" của nhiều hộ dân trước đây chỉ bước chân là ra đến đường, thì nay trở thành vực sâu với vách đất dựng đứng.

Người dân Hà Nội chật vật vì thời tiết nồm ẩm sau tết

Sau tết, người dân Hà Nội lại đối diện với cảnh "khóc ròng" khi thời tiết nồm ẩm quay trở lại. Nhà cửa ướt nhẹp, quần áo phơi mãi không khô, sinh hoạt đảo lộn và sức khỏe của nhiều người bị ảnh hưởng rõ rệt.

6 năm ròng rã từ Đồng Tháp lên TP.HCM chữa bệnh hiếm cho con

Sau 3 tháng liên tục xét nghiệm, thăm khám, các bác sĩ đã chẩn đoán, bé M.T., con gái chị Mai Thy mắc căn bệnh hiếm Pompe thể thiếu niên với tỷ lệ xấp xỉ 2,4/100.000 ca sinh, theo trang National Library of Medicine. Pompe thể thiếu niên là một rối loạn di truyền hiếm gặp do cơ thể thiếu enzyme phân hủy, khiến glycogen tích tụ trong tế bào, dẫn tới yếu cơ tiến triển, nhất là cơ vận động và hô hấp.

