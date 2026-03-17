Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ xe đầu kéo đẩy ô tô trượt dài | Chèo kéo khách, hét giá ở nhà ga T3

Toàn cảnh 17h ngày 17.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TP.HCM kiểm soát cây xăng hết hàng như thế nào?

Trong bối cảnh tình hình giá xăng dầu quốc tế diễn biến phức tạp, giá xăng dầu leo thang trong những ngày qua, thị trường xuất hiện tình cảnh người dân xếp hàng dài đi mua xăng dầu, dẫn đến sản lượng bán tăng mạnh. Trước thực trạng trên, các Đội Quản lý thị trường đã phân công cán bộ công chức trực xuyên suốt 24/7 để theo dõi và giám sát thường xuyên các cây xăng trên địa bàn thành phố, cập nhật nắm tình hình kinh doanh xăng dầu.

Nắng nóng gia tăng từ tháng 4, gay gắt tháng 7 - 9

Dự báo thời tiết hôm nay 16.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Đông Nam bộ sẽ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo nhiệt độ ở Nam bộ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 34 độ C.

Công viên nước hồ Thủy Tiên “lột xác” ngoạn mục

Những ngày đầu tháng 3, khi thời tiết Huế lý tưởng nhất, công viên nước hồ Thủy Tiên đón một lượng lớn du khách đến đây tham quan. Khác với cảnh ma mị, hoang phế trước kia, sau quá trình được TP.Huế đầu tư chỉnh trang, giờ đây công viên này trở thành điểm đến cộng đồng hấp dẫn.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.