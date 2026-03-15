Toàn cảnh 17h: Người dân phấn khởi đi bầu cử, rộn ràng 'ngày hội non sông'
Toàn cảnh 17h: Người dân phấn khởi đi bầu cử, rộn ràng ‘ngày hội non sông’

Thanh Niên
Thanh Niên
15/03/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 15.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 25.3: Người dân phấn khởi đi bầu cử, rộn ràng ‘ngày hội non sông’

Mang hòm phiếu đến nhà những cử tri đặc biệt: “Đúng là quyền lợi rất hân hạnh”

Trong ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bên cạnh những cử tri trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, nhiều tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận nhà, giúp các cử tri đặc biệt vẫn có thể tự tay gửi gắm lá phiếu và niềm tin của mình.

Mang hòm phiếu đến nhà những cử tri đặc biệt: ‘Đúng là quyền lợi rất hân hạnh’

12 đội bóng dự giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026 nô nức đi bầu cử

Sáng ngày 15.3, hòa chung không khí ngày hội toàn dân, các cầu thủ và ban huấn luyện của 12 đội bóng tham dự Vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 đã thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu số 1, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

12 đội bóng dự giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026 nô nức đi bầu cử

Rủ nhau dậy sớm săn ảnh kèn hồng ở TP.HCM

Những ngày đầu tháng 3, nhiều tuyến đường và công viên tại TP.HCM bỗng trở nên dịu dàng và lãng mạn hơn khi hoa kèn hồng đồng loạt bung nở. Sắc hoa phớt hồng phủ kín các tán cây, tạo nên những "dải mây hoa" giữa phố thị đông đúc, thu hút đông đảo người dân, du khách và các nhiếp ảnh gia đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp hiếm có của thành phố, mỗi năm chỉ xuất hiện một lần.

Rủ nhau dậy sớm săn ảnh kèn hồng ở TP.HCM

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Phá đường dây thuốc gia truyền 3 đời dỏm Hoàng Minh Đường | Bắt tài xế thông chốt nồng độ cồn

Toàn cảnh 17h: Phá đường dây thuốc gia truyền 3 đời dỏm Hoàng Minh Đường | Bắt tài xế thông chốt nồng độ cồn

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt | Lãnh đạo tối cao mới của Iran thề trả thù

Toàn cảnh 17h: Gần 100 người nhập viện sau khi ăn bánh kem | Nỗi ám ảnh chó thả rông cắn người

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H bầu cử ngày hội non sông Cử tri hoa kèn hồng Đột quỵ Mỹ Iran bắc cực
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
