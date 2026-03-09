Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Lý do vụ cô gái bị kéo lê trên đường | ‘Thủ phạm’ vụ ngộ độc sau ăn bánh mì
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lý do vụ cô gái bị kéo lê trên đường | ‘Thủ phạm’ vụ ngộ độc sau ăn bánh mì

Thanh Niên
Thanh Niên
09/03/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 9.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 9.3: Lý do vụ cô gái bị kéo lê trên đường | ‘Thủ phạm’ vụ ngộ độc sau ăn bánh mì

Truy xét nhanh nhóm thiếu niên 13 - 14 tuổi trộm nhiều xe máy ở TP.HCM

Tối 8.3, Công an phường An Khánh (TP.HCM) cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ một nhóm thiếu niên liên quan đến nhiều vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân.

Điều tra nhóm thiếu niên 13 - 14 tuổi trộm nhiều xe máy ở TP.HCM

Giá xăng dầu tăng dựng đứng, gần mốc 110 USD/thùng

Sáng 9.3, giá xăng dầu tăng mạnh, cả 2 loại dầu chuẩn tăng từ 19 - 20%. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI tăng hơn 18,5 USD lên 109,5 USD/thùng; dầu Brent tăng 16,7 USD lên 109,4 USD/thùng.

Giá xăng dầu tăng dựng đứng, gần mốc 110 USD/thùng

Triết lý “còn xài được còn làm” của giáo sư 10 năm bưng cơm từ thiện

Dù tóc đã bạc, GS.TS Lê Ngọc Thạch vẫn kiên trì thắp sáng ngọn lửa tri thức và lòng nhân ái, dành cả cuộc đời cho khoa học và những hành động sẻ chia thầm lặng, để lan tỏa hy vọng và yêu thương đến những mảnh đời khó khăn.

Triết lý “còn xài được còn làm” của giáo sư 10 năm bưng cơm từ thiện

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Phá đồ, dọa đánh phụ nữ tại nhà ga T3 | Thủ đoạn 'bác sĩ tâm linh, trừ tà, bắt quỷ'

Toàn cảnh 17h: Phá đồ, dọa đánh phụ nữ tại nhà ga T3 | Thủ đoạn 'bác sĩ tâm linh, trừ tà, bắt quỷ'

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Diễn biến mới vụ ô tô 'điên' lao trên phố ở Hà Nội | Chiêu trò làm nước hoa giả

Toàn cảnh 17h: Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về ông Thích Nhuận Đạt? | Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long bị bắt

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H ngộ độc thực phẩm hạ cốt nền đường trộm xe máy Giá xăng GS.TS Lê Ngọc Thạch Mỹ - Iran israel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận