Toàn cảnh 17h: Lý do vụ cô gái bị kéo lê trên đường | ‘Thủ phạm’ vụ ngộ độc sau ăn bánh mì

Toàn cảnh 17h ngày 9.3.2026

Truy xét nhanh nhóm thiếu niên 13 - 14 tuổi trộm nhiều xe máy ở TP.HCM

Tối 8.3, Công an phường An Khánh (TP.HCM) cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ một nhóm thiếu niên liên quan đến nhiều vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân.

Giá xăng dầu tăng dựng đứng, gần mốc 110 USD/thùng

Sáng 9.3, giá xăng dầu tăng mạnh, cả 2 loại dầu chuẩn tăng từ 19 - 20%. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI tăng hơn 18,5 USD lên 109,5 USD/thùng; dầu Brent tăng 16,7 USD lên 109,4 USD/thùng.

Triết lý “còn xài được còn làm” của giáo sư 10 năm bưng cơm từ thiện

Dù tóc đã bạc, GS.TS Lê Ngọc Thạch vẫn kiên trì thắp sáng ngọn lửa tri thức và lòng nhân ái, dành cả cuộc đời cho khoa học và những hành động sẻ chia thầm lặng, để lan tỏa hy vọng và yêu thương đến những mảnh đời khó khăn.

