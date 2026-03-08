Toàn cảnh 17h: Phá đồ, dọa đánh phụ nữ tại nhà ga T3 | Thủ đoạn 'bác sĩ tâm linh, trừ tà, bắt quỷ'

Toàn cảnh 17h ngày 8.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Ông trùm cát lậu Quảng Ninh - Cường “cát” vừa “sa lưới” là ai?

Hoàng Văn Cường là người sinh ra và lớn lên tại đảo Quan Lạn (Vân Đồn), nơi có nguồn tài nguyên biển phong phú đã nhanh chóng tiến hành các hoạt động kinh doanh trên biển, đặc biệt là hút cát, nuôi trồng thủy sản, rồi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, dù kinh doanh ở lĩnh vực này Cường "cát" cũng để lại nhiều tai tiếng.

“Nàng thơ” xúng xính chụp hình cùng hoa ban Hà Nội

Những ngày đầu tháng 3, nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Hoàng Diệu, Bắc Sơn lại rực rỡ sắc hoa ban. Mùa hoa tuy ngắn ngủi nhưng luôn thu hút đông đảo người dân, du khách đến chụp ảnh, check-in và tận hưởng một "đặc sản" rất riêng của Thủ đô.

8 năm, 450 bộ ảnh và ý chí sắt đá trai mắc bệnh Wilson yêu nhiếp ảnh

Dù đôi tay luôn run khi cầm máy vì căn bệnh hiếm gặp, chàng trai trẻ Lê Lam Nhật Tân, quê ở Đồng Tháp, vẫn kiên trì theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Với Tân, mỗi lần bấm máy không chỉ là ghi lại cảnh sắc đời thường, mà còn là cách kể câu chuyện về con người và quê hương miền Tây bằng tất cả tình yêu và sự bền bỉ của mình.

