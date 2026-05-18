Toàn cảnh 17h: Lý do vụ tạt mắm tôm vào nhà dân | Làm giấy tờ được phát thẻ rung như quán cà phê?

Toàn cảnh 17h ngày 18.5.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Mâu thuẫn mua bán ô tô, 2 thanh niên tạt mắm tôm vào nhà dân

Ngày 18.5, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp Công an phường Bình Thới lập hồ sơ, xử lý Nguyễn Chí Công (31 tuổi) và Nguyễn Quang Minh (30 tuổi) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, chị T.C.T (20 tuổi) đến Công an phường Bình Thới trình báo về việc nhà riêng của mình bị các đối tượng lạ tạt mắm tôm vào sáng 16.5.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Thới đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương tiến hành truy xét.

Dự báo mưa lớn trên cả nước, 3 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua 17.5 và rạng sáng 18.5, khu vực miền Bắc, Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Hai máy bay Boeing EA-18G Growler của Hải quân Mỹ va chạm trên không

Hãng AP ngày 18.5 đưa tin bốn phi công nhảy dù an toàn sau khi hai máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ va chạm trong một cuộc trình diễn trên không tại Căn cứ Không quân Mountain Home ở phía tây bang Idaho.

