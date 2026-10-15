Toàn cảnh phiên tòa xét xử tài xế trong vụ án ‘nữ sinh Vĩnh Long’

Ngày 15.10, TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long, mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) mức án 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Toàn cảnh các phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung lãnh mức án 2 năm 6 tháng tù ảnh: nam long

Ngoài ra, về phần dân sự, HĐXX tuyên bị cáo Trung phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại gần 400 triệu đồng.

Ý kiến sau khi tòa tuyên án, đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, mẹ của em N.N.B.Tr, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cho rằng sẽ phối hợp với các luật sư kháng cáo vụ án, vì cho rằng mức án chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và các khoản bồi thường thiệt hại.

Trước đó, ngày 28.8, TAND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trung về tội danh nêu trên. Tại phiên tòa này, bị cáo Trung có mặt tại phiên xét xử, gia đình bé Tr. và các luật sư vắng mặt nên phiên tòa bị hoãn. An ninh tại tòa được siết chặt, những người ra vào phòng xử án đều được kiểm soát.

An ninh được siết chặt tại các phiên xét xử tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung

ảnh: nam long

Theo thông báo của TAND khu vực 4, ngày 17.9, phiên tòa trên được mở lại, tuy nhiên thời gian mở phiên tòa được thay đổi lại vào ngày 29.9.

Đến ngày 29.9, phía bị cáo Trung, gia đình bé Tr. và các luật sư có mặt đầy đủ dự phiên tòa. Tuy nhiên mới bước vào phần thẩm tra lý lịch, bà Hiền có biểu hiện sức khỏe không tốt, được lực lượng công an và người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu, phiên tòa bị tạm hoãn lần 2.

Người thân và gia đình bị hại được ngồi ngoài phòng xử án theo dõi phiên xét xử ảnh: nam long

Ngày 13.10, phiên tòa xét xử bị cáo Trung được mở lại. An ninh tiếp tục được siết chặt. Lần này, rất đông người thân và gia đình bị hại được bố trí ghế để ngồi ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến phiên tòa.

Phiên tòa này kéo dài 1 ngày bởi sự tranh luận gay gắt từ phía các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại là bé Tr. và Viện KSND khu vực 4 nắm quyền công tố tại tòa. Đa phần các luật sư đều nêu quan điểm không áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Trung; giám định lại thương tích, tâm thần bị cáo Trung; làm rõ người ngồi cạnh bị cáo Trung khi xảy ra vụ tai nạn; mức bồi thường...

Phía gia đình bị hại yêu cầu xét xử bị cáo Trung theo quy định và yêu cầu bồi thường hơn 1,5 tỉ đồng.

Chủ tọa phiên tòa Trần Thị Ngọc Dung tuyên án đối với bị cáo Trung sáng 15.10 ảnh: nam long

Về phía Viện KSND khu vực 4 giữ nguyên quan điểm luận tội và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trung như trong cáo trạng; đồng thời đề nghị mức án đối với bị cáo Trung từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù giam...

Kết thúc phiên xét xử ngày 13.10, bà Trần Thị Ngọc Dung, chủ tọa phiên tòa đã thông báo thời gian nghị án kéo dài và tuyên án như trên vào sáng nay (15.10).

Tài xế Trung được dìu ra khỏi phòng xử án sau phiên tòa ảnh: nam long

Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung bị tuyên 2 năm 6 tháng tù giam

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Trung điều khiển xe tải trên đường tỉnh 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung lái xe lấn sang lề trái để vượt qua xe bán tải đang dừng ở lề phải.

Lúc này, ở phần đường chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của X.N là xe đạp điện do em N.N.B.Tr. điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long).

Thấy xe tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Tr. chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra đường, Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe ô tô tải do Trung điều khiển chèn lên người dẫn đến thương tích nặng.

Ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 ảnh: nam long

Em Tr. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày vì suy hô hấp cấp, chấn thương ngực kín.

Theo cáo trạng, hành vi của Trung đã phạm tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự.

6 cán bộ công an, Viện KSND bị khởi tố

Theo kết luận giám định, hiện tại Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương não (theo phân loại bệnh quốc tế, Trung bị mất trí mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi).

Gia đình bị cáo Trung đã nộp cho cơ quan chức năng 150 triệu đồng để khắc phục hậu quả thay cho bị cáo.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án do xác định lỗi thuộc về em Tr.

Gia đình Tr. nhiều lần khiếu nại nhưng cơ quan tố tụng tại huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long (cũ) đều bác đơn. Bức xúc về kết quả giải quyết nguồn tin và khiếu nại, ngày 28.4.2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) dùng súng tự chế đến nhà Trung bắn Trung trọng thương rồi tự sát.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông ảnh: nam long

Sau khi ông Phúc chết, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông làm đơn tố cáo các cá nhân tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) có hành vi bỏ lọt tội phạm khiến ông Phúc bức xúc dẫn đến hành xử như trên.

Sau đó, Bộ Công an và Viện KSND tối cao vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Vĩnh Long điều tra lại vụ tai nạn giao thông khiến em Tr. tử vong.

Phía gia đình bị hại cho biết sẽ kháng cáo vụ án ảnh: nam long

Quá trình điều tra lại, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do Trung lái xe vượt xe khác lấn sang lề trái, hậu quả làm nữ sinh tử vong.

Sau khi vào cuộc điều tra, đến nay, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã đề nghị truy tố 6 bị can, gồm: Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Hoàng Văn, cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Lê Quốc Việt, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn (cũ).