Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Tài xế xe tải lãnh 2 năm 6 tháng tù

Sáng 15.10, TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long mở lại phiên tòa sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung nghe tòa tuyên án Ảnh: nam long

Vào phần tuyên án, thay mặt HĐXX, bà Trần Thị Ngọc Dung, chủ tọa phiên tòa, đã thông qua nội dung vụ án; ý kiến của các luật sư, Viện KSND khu vực 4 và những người có liên quan...

Từ các tài liệu chứng cứ và lời khai tại tòa, HĐXX đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo Trung. Qua đó, tòa tuyên phạt bị cáo Trung mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Yêu cầu bị cáo Trung bồi thường cho gia đình bị hại gần 400 triệu đồng

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Trung điều khiển xe tải trên đường tỉnh 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung cho xe lấn sang lề trái để vượt qua xe bán tải đang dừng ở lề phải.

HĐXX tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung sáng 15.10 Ảnh: nam long

Lúc này, ở phần đường chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của X.N là xe đạp điện do em Tr. điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long).

Thấy xe tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Tr. chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra đường, Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe ô tô tải do Trung điều khiển chèn lên người dẫn đến thương tích nặng.

Em Tr. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày vì suy hô hấp cấp, chấn thương ngực kín.

Theo cáo trạng, hành vi của Trung đã phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự.

Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung bị tuyên 2 năm 6 tháng tù giam

Theo kết luận giám định, hiện tại Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương não (theo phân loại bệnh quốc tế, Trung bị mất trí mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi).

Ngoài mức án nêu trên, HĐXX buộc bị cáo Trung bồi thường cho gia đình bị hại gần 400 triệu đồng.

Gia đình bị cáo Trung đã nộp cho cơ quan chức năng 150 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Trước đó, trong phiên xét xử ngày 13.10, khi được HĐXX hỏi về mức bồi thường phần dân sự, bà Nguyễn Thị Phương (chị ruột bà Hiền - mẹ của nữ sinh Tr.) cho biết tổng các khoản chi phí yêu cầu được bồi thường là hơn 1,5 tỉ đồng.



