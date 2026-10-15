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    Đang tuyên án vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong do tai nạn giao thông

    Nam Long
    Nam Long
    Vụ tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong, sáng nay 15.10, tòa đang tuyên án.

    Ngày 15.10, TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong.

    Đang tuyên án vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong do tai nạn giao thông- Ảnh 1.

    Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa sáng 15.10

    Ảnh: nam long

    Đúng 8 giờ sáng cùng ngày, gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, mẹ của em N.N.B.Tr, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cùng người thân ôm di ảnh Tr. đến khu vực tòa án.

    Trước đó, ngày 13.10, phiên tòa xét xử bị cáo Trung đã diễn ra. Kết thúc phiên xét xử và nghị án kéo dài, sáng nay (15.10) HĐXX sẽ tuyên án đối bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

    Đang tuyên án vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong do tai nạn giao thông- Ảnh 2.

    HĐXX chuẩn bị vào phiên tuyên án

    Ảnh: nam long

    Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Trung điều khiển xe tải trên đường tỉnh 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung cho xe lấn sang lề trái để vượt qua xe bán tải đang dừng ở lề phải.

    Lúc này, ở phần đường chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của X.N là xe đạp điện do em Tr. điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long).

    Đang tuyên án vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong do tai nạn giao thông- Ảnh 3.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 khiến sinh Vĩnh Long tử vong

    ảnh: CTV

    Thấy xe tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Tr. chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra đường, Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe ô tô tải do Trung điều khiển chèn lên người dẫn đến thương tích nặng.

    Em Tr. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày vì suy hô hấp cấp, chấn thương ngực kín.

    Theo cáo trạng, hành vi của Trung đã phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự.


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