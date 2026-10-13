Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Tòa ấn định ngày tuyên án tài xế xe tải

Chiều 13.10, phiên tòa hình sự tại TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được tiếp tục.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa ẢNH: NAM LONG

Tiếp tục phiên tòa, đại diện luật sư bảo vệ quyền lợi cho phía bị hại tiếp tục yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ tỷ lệ tổn thương và sức khỏe tâm thần của bị cáo Trung; mức bồi thường thiệt hại...

Phía đại diện Viện KSND khu vực 4 cho rằng việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là hợp lý, do phía bị cáo có tác động gia đình nộp 150 triệu đồng để khắc phục hậu quả; thời điểm xảy ra tai nạn bị cáo Trung có đưa nạn nhân Nguyễn Ngọc Bảo Tr. đến nơi cấp cứu, có thời điểm bé Tr. tỉnh lại, đọc được số điện thoại cho phía bệnh viện gọi về cho gia đình; quá trình điều tra lại vụ tai nạn giao thông, phía bị cáo và gia đình bị cáo đều hợp tác khai báo thành khẩn...

Từ đó, việc áp dụng tình tiết khai báo thành khẩn là hợp lý; còn thông tin về người ngồi ghế phụ trên xe tải do bị cáo Trung điều khiển mới chỉ là lời khai, cơ quan chức năng chưa xác định được.

Đại diện Viện KSND khu vực 4 đối đáp tại phiên xét xử ẢNH: NAM LONG

Sau khi nghị án, lúc 16 giờ 15 chiều 13.10, chủ tọa Trần Thị Ngọc Dung, thay mặt HĐXX, thông báo phiên tòa sẽ tuyên án vào lúc 8 giờ ngày 15.10, tại phòng xử án của TAND khu vực 4.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4.9.2024, Trung điều khiển xe tải trên đường tỉnh 901 theo hướng Vàm Vòng đi xã Vĩnh Xuân. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung cho xe lấn sang lề trái để vượt qua xe bán tải đang dừng ở lề phải.

Lúc này, ở phần đường chiều ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau xe của N. là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. điều khiển chở em L.M.N (tất cả đều 14 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 ẢNH: CTV

Thấy xe tải do Trung điều khiển chạy lấn sang phần đường của mình nên X.N dừng xe lại. Lúc này, xe của Tr. chạy tới không kịp xử lý nên va chạm vào phía sau xe đạp điện của X.N làm Tr. và xe đạp điện ngã ra đường, Tr. bị bánh xe trước bên trái của xe ô tô tải do Trung điều khiển chèn lên người dẫn đến thương tích nặng.

Em Tr. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày vì suy hô hấp cấp, chấn thương ngực kín.