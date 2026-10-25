Toàn cảnh siêu đô thị lấn biển Cần Giờ sau hơn một năm rưỡi khởi công

Siêu đô thị lấn biển Cần Giờ 2.870 ha dần thành hình

Ghi nhận của PV Thanh Niên một ngày cuối tháng 10.2026, siêu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise Cần Giờ) hiện lên như một đại công trường. Từ vùng ven biển từng là bãi bồi hoang sơ, những tuyến đường nội khu, mặt bằng san nền và các ô đất đang dần hiện ra.

Toàn cảnh khu đô thị lấn biển Cần Giờ nhìn từ trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại công trường, nhịp thi công diễn ra liên tục ở nhiều khu vực. Hàng nghìn công nhân cùng máy móc, xe tải và phương tiện chuyên dụng hoạt động tại các phân khu. Đến giờ nghỉ trưa, từng đoàn công nhân từ bên trong công trường đổ ra các tuyến đường nội khu.

Một góc công trường ven biển với nhiều dãy hạng mục đang xây dựng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại khu vực ven biển, nhiều sà lan và phương tiện thi công hoạt động trên các tuyến luồng. Những dải đất lấn biển dần hình thành, vươn xa ra phía biển.

Siêu đô thị lấn biển Cần Giờ có tổng diện tích khoảng 2.870 ha ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo thông tin dự án, Vinhomes Green Paradise nằm tại khu vực xã Cần Giờ, TP.HCM (xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, khởi công ngày 19.4.2025.

Máy móc và vật liệu tại khu vực thi công gần bờ biển Cần Giờ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Siêu đô thị lấn biển Cần Giờ có tổng diện tích khoảng 2.870 ha, trong đó phạm vi lấn biển khoảng 1.357 ha; diện tích san nền khoảng 906 ha, với cao độ trên 2,9 m so với cao độ Hòn Dấu. Dự án gồm các khu chức năng được quy hoạch cho nhà ở, du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ và hạ tầng đô thị.

Siêu đô thị lấn biển Cần Giờ đang được thi công nhanh chóng với nhiều hạng mục dần lộ diện ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phân khu A rộng hơn 950 ha, giáp Biển Đông, cửa sông Đồng Tranh và khu vực Cần Thạnh. Theo quy hoạch, nơi đây phát triển khu nhà ở sinh thái gắn với dịch vụ du lịch, đồng thời là cửa ngõ của khu đô thị du lịch biển.

Phân khu B rộng gần 660 ha. Khu vực này được định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, công trình dịch vụ, công cộng đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Nhà ở xã hội dự kiến bố trí với tổng diện tích gần 103 ha.

Phân khu C rộng khoảng 318 ha. Quy hoạch tại đây có các khu nhà ở, công trình hỗn hợp cao tầng, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, văn phòng và bến cảng.

Phân khu D rộng khoảng 480 ha. Nơi đây được định hướng phát triển thương mại, nghỉ dưỡng và nhà ở. Ngoài ra, quy hoạch còn xác định khoảng 458 ha mặt nước, kênh dẫn và cây xanh sử dụng cấp đô thị.

Dự án siêu đô thị lấn biển Cần Giờ do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhiều công trình quy mô lớn nằm trong quy hoạch

Một trong những công trình được giới thiệu là nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), quy mô khoảng 7 ha. Theo thông tin dự án, tổ hợp này dự kiến có nhà hát 5.000 chỗ, khu hội nghị 40 phòng, khu triển lãm 45.000 m2 và quảng trường sức chứa khoảng 50.000 người.

Dải đất lấn biển đang hình thành giữa vùng nước ven bờ Cần Giờ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Quy hoạch dự án còn đề cập biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon rộng khoảng 443 ha, cảng tàu quốc tế Landmark Harbour, chuỗi khách sạn, 2 sân golf và tổ hợp giải trí - du lịch rộng khoảng 122 ha.

Sà lan neo đậu gần khu vực thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án siêu đô thị lấn biển Cần Giờ cũng được định hướng có trung tâm kinh tế, tài chính và hạ tầng xã hội; trong đó có tòa tháp cao 108 tầng. Đây là các hạng mục nằm trong quy hoạch và định hướng phát triển được công bố.

Tuyến đường nội khu chạy qua mặt bằng san lấp, phía xa là khu dân cư hiện hữu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Vinhomes Green Paradise nằm tại xã Cần Giờ, TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Từ vùng bãi bồi hoang sơ, đến nay là một đại công trường sôi động ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Vật liệu xây dựng được tập kết thành nhiều lô trên mặt bằng công trường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thiết bị thi công và cần cẩu đang hoạt động tại công trường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án hướng đến hình thành khu đô thị du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị thông minh và dịch vụ công nghệ cao, với quy mô dân số gần 230.000 người ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Toàn cảnh siêu dự án lấn biển Cần Giờ 2.870 hecta sau hơn 1 năm khởi công