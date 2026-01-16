Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Toàn cảnh vụ án Avatek: Những con số biết nói

Phan Thương - Lâm Nhựt
16/01/2026 14:00 GMT+7

Các cá nhân tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek và 655 tổ chức, cá nhân trung gian có hành vi môi giới thỏa thuận, làm phiếu thử nghiệm giả.

Hôm nay (16.1), TAND TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ làm phiếu thử nghiệm giả xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek cùng nhiều tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước.

Theo cáo trạng, các cá nhân tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek và 655 tổ chức, cá nhân trung gian có hành vi môi giới thỏa thuận, làm phiếu thử nghiệm giả, giúp nhiều sản phẩm, trong đó có kẹo Kera và sữa Hiup được hợp thức hóa hồ sơ để lưu hành trái quy định.

Toàn cảnh vụ án Avatek: Những con số biết nói - Ảnh 1.

HĐXX khai mạc phiên tòa xét xử 100 bị cáo trong vụ làm giả hơn 220.000 phiếu thử nghiệm giả

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo quy định, phiếu thử nghiệm là một căn cứ pháp lý để tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa lập hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm, công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa, chứng minh quy trình sản xuất hàng hóa, công nhận tiêu chuẩn Viet Gap, ISO, công bố hợp chuẩn…

Trong số 100 bị cáo đưa ra xét xử, Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek), và Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị truy tố về hai tội "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ) bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". 96 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Giả mạo trong công tác".

Sáng nay, phiên tòa đã kết thúc xong phần thủ tục, và chiều nay, đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa sẽ công bố cáo trạng hơn 100 trang, trước khi HĐXX vào phần xét hỏi.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 2.2, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.

Toàn cảnh vụ án Avatek: Những con số biết nói - Ảnh 2.

Thông tin chính vụ án Avatek liên quan 100 bị cáo được thể hiện qua 100 trang cáo trạng của Viện KSND tối cao

ĐỒ HỌA: LÂM NHỰT

Đại án tại TSL và Avatek: 100 bị cáo hầu tòa vì "phù phép" phiếu kiểm nghiệm


