Phiên tòa vụ 'cấp phiếu thử nghiệm giả' với 100 bị cáo chật kín phòng xử

Phiên tòa xét xử 100 bị cáo vụ cấp phiếu thử nghiệm giả tại TAND TP.HCM chật kín cùng những người liên quan, hàng chục luật sư. Vì vậy, TAND TP.HCM phải bố trí phòng xử lớn.
Sáng 16.1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án cấp phiếu thử nghiệm giả, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước.
Đây được xem là một trong những đại án trong lĩnh vực kiểm nghiệm, cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm, tổng cộng 100 bị cáo bị đưa ra xét xử. Do số lượng bị cáo quá đông, TAND TP.HCM phải bố trí phòng xử lớn, sắp xếp chỗ ngồi theo từng nhóm bị cáo và luật sư bào chữa.
Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến tháng 4.2025, vì mục tiêu thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL đã thống nhất chủ trương phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm thật và phiếu kết quả thử nghiệm giả. Các phiếu giả được lập trong nhiều trường hợp không có mẫu kiểm nghiệm, có mẫu nhưng không thử nghiệm, hoặc có thử nghiệm nhưng bị chỉnh sửa chỉ tiêu, làm sai lệch kết quả và thời gian phát hành theo yêu cầu của khách hàng.
Những phiếu kết quả thử nghiệm giả này được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ…, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thủy sản.
Chỉ riêng Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính hơn 117 tỉ đồng. Khi chuyển sang Công ty Avatek, Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục chỉ đạo phát hành hơn 102.000 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính trên 83 tỉ đồng.
