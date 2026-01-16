Phiên tòa vụ 'cấp phiếu thử nghiệm giả' với 100 bị cáo chật kín phòng xử

Sáng 16.1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án cấp phiếu thử nghiệm giả, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước.

Đây được xem là một trong những đại án trong lĩnh vực kiểm nghiệm, cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm, tổng cộng 100 bị cáo bị đưa ra xét xử. Do số lượng bị cáo quá đông, TAND TP.HCM phải bố trí phòng xử lớn, sắp xếp chỗ ngồi theo từng nhóm bị cáo và luật sư bào chữa.

Từ sáng sớm, khu vực trụ sở TAND TP.HCM được thắt chặt an ninh.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến tháng 4.2025, vì mục tiêu thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL đã thống nhất chủ trương phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm thật và phiếu kết quả thử nghiệm giả. Các phiếu giả được lập trong nhiều trường hợp không có mẫu kiểm nghiệm, có mẫu nhưng không thử nghiệm, hoặc có thử nghiệm nhưng bị chỉnh sửa chỉ tiêu, làm sai lệch kết quả và thời gian phát hành theo yêu cầu của khách hàng.

Những phiếu kết quả thử nghiệm giả này được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ…, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thủy sản.

Chỉ riêng Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính hơn 117 tỉ đồng. Khi chuyển sang Công ty Avatek, Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục chỉ đạo phát hành hơn 102.000 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính trên 83 tỉ đồng.

Do số lượng bị cáo đông lên tới cả trăm người, tòa án bố trí phòng xử lớn, với sự tham gia của hàng chục luật sư bào chữa cùng hàng chục người có quyền và nghĩa vụ liên quan

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, 3 bị cáo giữ vai trò cầm đầu trong vụ án gồm: Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, sau là người sáng lập Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (cựu Phó giám đốc Công ty TSL – chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty Avatek). Nhóm này bị truy tố về hai tội danh: giả mạo trong công tác và đưa hối lộ

Ngoài ra, 96 bị cáo khác là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TSL, Công ty Avatek và các đơn vị trung gian, môi giới trên cả nước bị truy tố về tội giả mạo trong công tác

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) tại phiên xét xử sáng nay 16.1 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều người liên quan và các luật sư có mặt từ sớm để làm thủ tục tham dự phiên tòa, khiến khu vực hành lang tòa án luôn trong tình trạng đông kín ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị cáo và người liên quan rất lớn, TAND TP.HCM dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 2.2, để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, trách nhiệm của từng bị cáo và hệ lụy đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh Tòa hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa

Do số lượng bị cáo quá đông, TAND TP.HCM phải bố trí phòng xử lớn, sắp xếp chỗ ngồi theo từng nhóm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phiên tòa thu hút hàng chục luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, cùng rất nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức từng sử dụng dịch vụ kiểm nghiệm, chứng nhận của Công ty TSL và Công ty Avatek