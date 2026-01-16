Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

TAND TP.HCM xét xử 100 bị cáo vụ cấp phiếu thử nghiệm giả

Phan Thương
16/01/2026 08:43 GMT+7

Hôm nay (16.1), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, 3 bị cáo bị xác định giữ vai trò chính, gồm: Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, sau là người sáng lập Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (cựu Phó giám đốc Công ty TSL - chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty Avatek). Nhóm này cùng bị truy tố về 2 tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ.

96 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TSL, Công ty Avatek và các đơn vị trung gian, môi giới bị truy tố về tội giả mạo trong công tác; riêng bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, cựu thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị truy tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 16.1.2026

Theo cáo trạng, từ năm 2020 - tháng 4.2025, vì mục đích thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL đã thống nhất chủ trương phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm thật và phiếu kết quả thử nghiệm giả. Phiếu giả được lập trong nhiều trường hợp không có mẫu kiểm nghiệm, có mẫu nhưng không tiến hành thử nghiệm, hoặc có thử nghiệm nhưng bị chỉnh sửa chỉ tiêu, làm sai lệch kết quả và thời gian phát hành theo yêu cầu của khách hàng.

Những phiếu kết quả thử nghiệm giả này sau đó được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ… nhằm đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thủy sản.

Chỉ riêng Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thông qua hàng trăm đơn vị trung gian, môi giới. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 117 tỉ đồng. Sau khi rời Công ty TSL, Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục sử dụng phương thức vi phạm nêu trên sang Công ty Avatek, chỉ đạo phát hành hơn 102.000 phiếu thử nghiệm giả khác, thu lợi bất chính trên 83 tỉ đồng.

Ngoài ra, để xin được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Hà Linh đã đưa 3,38 tỉ đồng nhằm hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Phiên tòa dự kiến kết thúc ngày 2.2.

