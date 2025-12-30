Vụ án Avatek: Hồ sơ hơn 1,1 triệu bút lục, vượt kỷ lục vụ Vạn Thịnh Phát

Dự kiến, ngày 16.1.2026, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước.

Hồ sơ vụ án Avatek với hơn 1,1 triệu bút lục được đóng thành 180 thùng ẢNH: T.X

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, số lượng luật sư bào chữa cho 100 bị cáo trong vụ án đến thời điểm này lên tới khoảng 141 luật sư.

TAND TP.HCM đã có thông báo gửi đến Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư TP.HCM, Đoàn luật sư TP.Hà Nội về việc sao chụp hồ sơ vụ án, nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Theo thông báo, TAND TP.HCM đã có kế hoạch đưa vụ án ra xét xử và ấn định thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, thời gian nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử trong 3 ngày từ ngày 29 - 31.12, từ 8 giờ - 17 giờ, tại trụ sở TAND TP.HCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM.

Sáng 30.12 đã có nhiều luật sư đến TAND TP.HCM để sao chụp hồ sơ vụ án.

Theo thông tin từ TAND TP.HCM, hồ sơ vụ án lên tới hơn 1,1 triệu bút lục, đựng trong 180 thùng hồ sơ. Cơ quan chức năng phải dùng xe tải loại lớn để chuyển hồ sơ. Đây là vụ án có khối lượng hồ sơ lớn nhất tính tới thời điểm hiện tại, lớn hơn khối lượng hồ sơ của vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, liên quan bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Theo TAND TP.HCM, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước, thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Căn cứ điều 73, điều 76 và điều 79 bộ luật Tố tụng hình sự, để đảm bảo vụ án xét xử đúng quy định và đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo, TAND TP.HCM đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư TP.HCM, Đoàn luật sư TP.Hà Nội thông báo đến các luật sư là người bào chữa cho các bị cáo trong vụ án về thời gian nghiên cứu hồ sơ, nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử và đề nghị các luật sư sắp xếp tham gia phiên tòa theo đúng quy định.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến 2.2.2026. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó chánh Tòa hình sự TAND TP.HCM).

Phát hành phiếu kết quả thử nghiệm giả

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, 3 bị cáo bị xác định giữ vai trò chính, gồm: Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, sau là người sáng lập Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (cựu Phó giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty Avatek).

Nhóm này cùng bị truy tố về 2 tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ.

96 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TSL, Công ty Avatek và các đơn vị trung gian, môi giới bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Riêng bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, cựu thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị truy tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 - tháng 4.2025, vì mục đích thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL đã thống nhất chủ trương phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm thật và phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Phiếu giả được lập trong nhiều trường hợp không có mẫu kiểm nghiệm, có mẫu nhưng không tiến hành thử nghiệm, hoặc có thử nghiệm nhưng bị chỉnh sửa chỉ tiêu, làm sai lệch kết quả và thời gian phát hành theo yêu cầu của khách hàng.

Lãnh đạo Công ty TSL chỉ đạo nhiều bộ phận, từ kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh đến kỹ thuật và nhóm in ấn, phát hành phiếu. Các nhân viên được giao nhiệm vụ chào mời khách hàng với cam kết trả kết quả nhanh, không cần gửi mẫu, điều chỉnh chỉ tiêu theo yêu cầu, kèm theo mức chiết khấu cao (lên đến 30%).

Những phiếu kết quả thử nghiệm giả này sau đó được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ… nhằm đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thủy sản.

Chỉ riêng Công ty TSL, doanh nghiệp này đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thông qua hàng trăm đơn vị trung gian, môi giới. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 117 tỉ đồng.

Sau khi rời Công ty TSL, Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục sử dụng phương thức vi phạm nêu trên sang Công ty Avatek, chỉ đạo phát hành hơn 102.000 phiếu thử nghiệm giả khác, thu lợi bất chính trên 83 tỉ đồng.