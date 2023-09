Toàn cảnh vụ án Nguyễn Phương Hằng trước ngày xét xử: Những livestream đình đám

Hơn 2 năm, kể từ trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam cho đến khi có ấn định ngày xét xử, cái tên Nguyễn Phương Hằng vẫn luôn là tâm điểm chú ý của dư luận.

Toàn cảnh vụ án Nguyễn Phương Hằng trước ngày xét xử: Phía sau những livestream đình đám

Vụ án bắt đầu từ đâu?

Tháng 3.2021, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là ông Dũng “lò vôi” - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) khiến dư luận chú ý khi công khai tố ông Võ Hoàng Yên lợi dụng lòng tốt, lừa đảo gia đình bà với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.



Tiếp đó, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức thực hiện các livestream trên nhiều nền tảng mạng xã hội, khơi mào mâu thuẫn giữa bà và nhiều người nổi tiếng khi công khai chỉ trích họ.



Những người được bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến đa số là người nổi tiếng Tổng hợp

Một nhân vật khác xuất hiện trong livestream bà Nguyễn Phương Hằng cũng được dân mạng đặc biệt chú ý là ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu cơ sở tôn giáo tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Những người liên quan

Đáng chú ý, ông Lê Tùng Vân đã bị tuyên án 5 năm tù về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” trong một vụ án khác cùng một số bị cáo khác cùng ngụ ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai.

Bà Đặng Thị Hàn Ni (45 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam vào cuối tháng 2.2023, từ bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, bà này lại trở thành bị can trong một vụ án tương tự.

Cùng thời điểm Công an TP.HCM khởi tố bị can Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Đặng Anh Quân, người từng được bà Nguyễn Phương Hằng mời tham gia vào một số buổi livestream cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bà Đặng Thị Hàn Ni liên quan thế nào đến vụ án Nguyễn Phương Hằng?

Cơ quan điều tra xác định khi bị can Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì bị can Đặng Anh Quân tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan. Bị can Đặng Anh Quân đã góp phần cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng có 3 người trong ê kíp livestream gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. 3 người này cũng bị khởi tố sau đó, được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng.

Những diễn biến liên quan

Theo đơn đề nghị và đơn cứu xét của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng, quá trình mẹ của ông bị tạm giam từ ngày 24.3.2022, ông có nghe thông tin ông Huỳnh Uy Dũng (ông Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) và một luật sư được ông Dũng yêu cầu bào chữa cho bị can Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Tuấn không đồng ý với yêu cầu này, vì theo ông, tình trạng sức khỏe của bà Hằng là bình thường. Đồng thời, việc giám định tâm thần bà Nguyễn Phương Hằng còn ảnh hưởng rất nhiều đến các vấn đề khác như hôn nhân, tài sản, quyền quản lý phần vốn góp của bà Hằng trong các doanh nghiệp liên quan.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng không đồng ý giám định tâm thần mẹ của mình

Ngày 24.3.2023, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết tiếp tục gửi đơn lên Viện KSND TP.HCM và Công an TP.HCM xin được bảo lãnh cho mẹ ông được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang hình thức tại ngoại.

Theo đơn, ông Tuấn nêu trước đây ông đã nhiều lần gửi đơn xin được bảo lãnh hoặc đặt tiền bảo đảm để bảo lãnh cho mẹ ông nhưng chưa được xem xét, vì vụ án còn đang được tiếp tục điều tra để xử lý thêm đồng phạm.

Nhiều lần trả hồ sơ vụ án

Sau gần 2 năm, vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng đã trải qua nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Cụ thể:

Tháng 9.2022, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ án này, làm rõ vai trò đồng phạm; đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Tháng 11.2022, Viện KSND TP.HCM tiếp tục trả hồ đề nghị làm rõ về vai trò của những người có liên quan, giúp sức tích cực cho bà Hằng, trong đó có các trợ lý, người dẫn chương trình và khách mời trong các buổi livestream.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân.

Đến tháng 2.2023, Viện KSND TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ lần thứ ba, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra nêu rõ kết luận về giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân mà cho rằng, có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác.

TAND TP.HCM có quyết định đưa vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm cùng tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" ra xét xử sơ thẩm từ ngày 1-5.6.2023 nhưng phiên tòa bị hoãn sau đó.

Vào ngày 31.5, TAND TP.HCM trả hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM đề nghị điều tra bổ sung 3 nội dung, đáng chú ý là 2 yêu cầu làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) có đồng phạm với Nguyễn Phương Hằng hay không, khi có những lần ông Dũng cùng tham gia các buổi livestream, đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác theo điều 155, 156 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 28.8.2023, TAND TP.HCM ban hành quyết định đưa bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm ra xét xử vào ngày 21.9. Dự kiến, phiên tòa xét diễn ra trong 2 ngày.