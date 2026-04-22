Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn đầu tư 4.900 tỉ đồng

TP.HCM đang lên kế hoạch cải tạo quy mô lớn xa lộ Hà Nội - trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ phía đông, với tổng chiều dài khoảng 15,7 km, từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn.
Theo chủ trương, dự án mở rộngxa lộ Hà Nội có tổng chiều dài 15,7 km, gồm 3 đoạn kéo dài từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn. Trong đó, đoạn 1 từ cầu Sài Gòn đến nút giao Bình Thái; đoạn 2 từ nút giao Bình Thái đến nút giao Trạm 2; đoạn 3 từ nút giao Trạm 2 đến nút giao Tân Vạn. Quy mô mở rộng 12 - 16 làn xe với tổng kinh phí khoảng 4.900 tỉ đồng.
Hiện dự án được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) thực hiện điều chỉnh để tái khởi công, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2027. Mới đây, UBND TP.HCM đã giao liên danh CII và Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án tăng cường năng lực thông hành trên các tuyến Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, theo hình thức đối tác công - tư (PPP).
Bình luận (0)