Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn đầu tư 4.900 tỉ đồng

Theo chủ trương, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội có tổng chiều dài 15,7 km, gồm 3 đoạn kéo dài từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn. Trong đó, đoạn 1 từ cầu Sài Gòn đến nút giao Bình Thái; đoạn 2 từ nút giao Bình Thái đến nút giao Trạm 2; đoạn 3 từ nút giao Trạm 2 đến nút giao Tân Vạn. Quy mô mở rộng 12 - 16 làn xe với tổng kinh phí khoảng 4.900 tỉ đồng.

Dự án cải tạo xa lộ Hà Nội (TP.HCM), đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn, có chiều dài 15,7 km với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.900 tỉ đồng, dự án này được liên danh nhà đầu tư gọi tắt là "xa lộ Hà Nội 2"

Hiện dự án được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) thực hiện điều chỉnh để tái khởi công, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2027. Mới đây, UBND TP.HCM đã giao liên danh CII và Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án tăng cường năng lực thông hành trên các tuyến Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Toàn cảnh khu vực nút giao Tân Vạn, điểm cuối xa lộ Hà Nội đang được đưa vào kế hoạch cải tạo, nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong nhiều năm qua, dù đã được mở rộng và cải tạo từng phần, song tuyến đường này vẫn bộc lộ nhiều hạn chế như mặt đường xuống cấp cục bộ, hạ tầng chưa đồng bộ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh nút giao Tân Vạn - điểm giao cắt giữa xa lộ Hà Nội và tuyến Vành đai 3 TP.HCM đang được triển khai thi công với nhiều hạng mục quy mô lớn, từng bước hình thành nút giao trọng điểm kết nối liên vùng khu vực phía đông ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một trong những nội dung trọng tâm của dự án là cải tạo 5 nút giao thông trọng điểm gồm: Tây Hòa, ngã tư Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Cát Lái và An Phú - những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dòng xe lưu thông dày đặc trên xa lộ Hà Nội, đoạn từ ngã tư Tây Hòa đến nút giao An Phú, đặc biệt trong khung giờ cao điểm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện nay, tuyến xa lộ Hà Nội ghi nhận lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt là xe tải và container phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp, cảng biển hướng từ cửa ngõ phía đông ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại nút giao Tân Vạn, đặc biệt là vào giờ cao điểm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dòng xe ùn tắc kéo dài trên xa lộ Hà Nội vào giữa trưa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự án cải tạo lần này được kỳ vọng sẽ giải quyết các “điểm nghẽn” giao thông, đồng thời nâng cao năng lực khai thác của toàn tuyến ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo phương án nghiên cứu ban đầu, các nút giao sẽ được xây dựng cầu vượt, hầm chui hoặc tổ chức lại giao thông để tách dòng phương tiện, giúp trục chính lưu thông liên tục và giảm thời gian chờ đèn tín hiệu ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các hạng mục dự kiến bao gồm nâng cấp mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, tổ chức lại giao thông, cải tạo dải phân cách, vỉa hè và hệ thống chiếu sáng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh đoạn xa lộ Hà Nội từ ngã tư Tây Hòa đến nút giao An Phú với mật độ phương tiện lưu thông cao trong ngày ẢNH: NGỌC DƯƠNG