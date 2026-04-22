Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn đầu tư 4.900 tỉ đồng

Ngọc Dương
22/04/2026 04:11 GMT+7

TP.HCM đang lên kế hoạch cải tạo quy mô lớn xa lộ Hà Nội - trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ phía đông, với tổng chiều dài khoảng 15,7 km, từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn.

Theo chủ trương, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội có tổng chiều dài 15,7 km, gồm 3 đoạn kéo dài từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn. Trong đó, đoạn 1 từ cầu Sài Gòn đến nút giao Bình Thái; đoạn 2 từ nút giao Bình Thái đến nút giao Trạm 2; đoạn 3 từ nút giao Trạm 2 đến nút giao Tân Vạn. Quy mô mở rộng 12 - 16 làn xe với tổng kinh phí khoảng 4.900 tỉ đồng.

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 1.

Dự án cải tạo xa lộ Hà Nội (TP.HCM), đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn, có chiều dài 15,7 km với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.900 tỉ đồng, dự án này được liên danh nhà đầu tư gọi tắt là “xa lộ Hà Nội 2”

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện dự án được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) thực hiện điều chỉnh để tái khởi công, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2027. Mới đây, UBND TP.HCM đã giao liên danh CII và Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án tăng cường năng lực thông hành trên các tuyến Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 2.

Toàn cảnh khu vực nút giao Tân Vạn, điểm cuối xa lộ Hà Nội đang được đưa vào kế hoạch cải tạo, nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 3.

Trong nhiều năm qua, dù đã được mở rộng và cải tạo từng phần, song tuyến đường này vẫn bộc lộ nhiều hạn chế như mặt đường xuống cấp cục bộ, hạ tầng chưa đồng bộ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 4.

Toàn cảnh nút giao Tân Vạn - điểm giao cắt giữa xa lộ Hà Nội và tuyến Vành đai 3 TP.HCM đang được triển khai thi công với nhiều hạng mục quy mô lớn, từng bước hình thành nút giao trọng điểm kết nối liên vùng khu vực phía đông

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 5.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự án là cải tạo 5 nút giao thông trọng điểm gồm: Tây Hòa, ngã tư Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Cát Lái và An Phú - những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 6.

Dòng xe lưu thông dày đặc trên xa lộ Hà Nội, đoạn từ ngã tư Tây Hòa đến nút giao An Phú, đặc biệt trong khung giờ cao điểm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 7.

Hiện nay, tuyến xa lộ Hà Nội ghi nhận lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt là xe tải và container phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp, cảng biển hướng từ cửa ngõ phía đông

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 8.

Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại nút giao Tân Vạn, đặc biệt là vào giờ cao điểm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 9.

Dòng xe ùn tắc kéo dài trên xa lộ Hà Nội vào giữa trưa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 10.

Dự án cải tạo lần này được kỳ vọng sẽ giải quyết các “điểm nghẽn” giao thông, đồng thời nâng cao năng lực khai thác của toàn tuyến

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 11.

Theo phương án nghiên cứu ban đầu, các nút giao sẽ được xây dựng cầu vượt, hầm chui hoặc tổ chức lại giao thông để tách dòng phương tiện, giúp trục chính lưu thông liên tục và giảm thời gian chờ đèn tín hiệu

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 12.

Các hạng mục dự kiến bao gồm nâng cấp mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, tổ chức lại giao thông, cải tạo dải phân cách, vỉa hè và hệ thống chiếu sáng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 13.

Toàn cảnh đoạn xa lộ Hà Nội từ ngã tư Tây Hòa đến nút giao An Phú với mật độ phương tiện lưu thông cao trong ngày

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh xa lộ Hà Nội sắp được mở rộng với vốn 4.900 tỉ đồng- Ảnh 14.

Một đoạn xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn đến nút giao An Phú với mật độ phương tiện lưu thông dày đặc. Dự án cải tạo lần này được kỳ vọng sẽ giải quyết các “điểm nghẽn” giao thông, đồng thời nâng cao năng lực khai thác của toàn tuyến

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tin liên quan

Vì sao TP.HCM mở rộng xa lộ Hà Nội 15 năm chưa xong?

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 chậm tiến độ do vướng mặt bằng. TP.HCM dự kiến phê duyệt bồi thường quý 2/2026, bàn giao mặt bằng cuối năm 2026.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận