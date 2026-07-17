Toàn hệ thống metro TP.HCM sẽ được áp dụng những công nghệ 4.0 siêu 'xịn'

Bản ghi nhớ được ký kết nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa MAUR và GTEL trong nghiên cứu tích hợp hệ thống, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị đường sắt đô thị, góp phần xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM theo hướng hiện đại, đồng bộ, an toàn và bền vững.

Ông Phan Công Bằng (trái), Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM và Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty GTEL tại buổi lễ ký kết ẢNH: MAUR

Trọng tâm hợp tác trước mắt là nghiên cứu triển khai trên Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và các dự án đường sắt đô thị giai đoạn 2026 - 2030; từng bước nghiên cứu, tiếp nhận và làm chủ các công nghệ thuộc các phân hệ như thông tin, tín hiệu, điện, cơ điện (E&M), SCADA, Trung tâm điều hành (OCC), hệ thống thu phí tự động (AFC), cửa chắn ke ga (PSD); đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.

Hai bên cũng sẽ phối hợp nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Digital Twin, BIM, GIS, IoT, Big Data, định danh điện tử (eID) và các giải pháp công nghệ số khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống; hướng tới xây dựng Trung tâm điều hành tích hợp cho toàn mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM trong tương lai.

Thông qua hợp tác, MAUR và GTEL kỳ vọng từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực tham gia thiết kế, tích hợp hệ thống, vận hành và bảo trì các tuyến metro.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty GTEL khẳng định GTEL sẽ đồng hành cùng MAUR trong nghiên cứu, tích hợp hệ thống và chuyển giao công nghệ; phát huy thế mạnh về công nghệ số, chuyển đổi số và an ninh mạng để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và khai thác hệ thống đường sắt đô thị, từng bước xây dựng năng lực công nghệ trong nước.

Hai bên sẽ nghiên cứu áp dụng các công nghệ 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, bảo trì, hướng tới xây dựng Trung tâm điều hành tích hợp cho toàn mạng lưới metro TP.HCM ẢNH: MAUR

Ông Phan Công Bằng, Trưởng ban MAUR cho biết: TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ mạng lưới đường sắt đô thị với mục tiêu xây dựng khoảng 200 km metro vào năm 2030. Vì vậy, việc đầu tư các tuyến metro không chỉ dừng ở xây dựng hạ tầng mà còn phải hướng đến mục tiêu làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu và phát triển năng lực nội sinh của Việt Nam trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Ông bày tỏ tin tưởng sự hợp tác giữa MAUR và GTEL sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ đường sắt đô thị do Việt Nam từng bước làm chủ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của mạng lưới metre thành phố.

Phát biểu chỉ đạo, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị hai đơn vị sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khả thi; chú trọng chuẩn hóa kiến trúc công nghệ và dữ liệu dùng chung, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và bảo đảm quyền quản lý, khai thác dữ liệu của Việt Nam.

UBND TP sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thông minh và bền vững.



