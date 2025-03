Toàn xã hội dành sự quan tâm tốt nhất để thanh niên phát triển toàn diện

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng, và các Bí thư T.Ư Đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: TTXVN

Những thông điệp ý nghĩa

Chia sẻ tại chương trình, anh Bùi Quang Huy cho biết một trong những điểm ấn tượng nhất của Giải thưởng Gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2024 là chất lượng ứng viên; số lượng các đề cử trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và học tập rất nhiều, có tới 21 đề cử trình độ tiến sĩ với những thành tích cao trên trường quốc tế. Điều này đã phản ánh công tác Đoàn thanh niên đã đáp ứng mục tiêu chung và hòa chung với chủ trương của toàn Đảng, của toàn dân tộc, trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Mong rằng mỗi bạn trẻ hãy biết phát huy những thành tựu mình đã đạt được để hòa khát vọng thanh xuân của mình với khát vọng chung của toàn dân tộc trong việc thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong thời gian tới", anh Huy nhấn mạnh.

Thanh niên phải nỗ lực phấn đấu hết sức mình

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao T.Ư Đoàn thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có nhiều giải pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Trong đó, Giải thưởng Gương mặt trẻ VN tiêu biểu là một sáng kiến có tác động lan tỏa cao, là một danh hiệu cao quý tôn vinh những tài năng trẻ xuất sắc trên các lĩnh vực.

Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh đất nước đứng trước thời điểm lịch sử phải có những quyết định mang tính lịch sử để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, thanh niên phải nỗ lực phấn đấu hết sức mình; đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm cao hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực lớn hơn nữa, đã hành động quyết liệt rồi thì phải hành động quyết liệt hơn nữa; làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc gì ra việc đấy; phải có tư tưởng "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, không có gì là không thể", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và anh Bùi Quang Huy vinh danh Gương mặt trẻ VN tiêu biểu 2024 ẢNH: BẢO ANH

Theo Thủ tướng, thanh niên cần tập trung thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hoàn toàn tin tưởng và đặt kỳ vọng to lớn vào sự đóng góp của thế hệ trẻ, của thanh niên VN thời đại mới trong sự nghiệp vinh quang này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng mong các gương mặt trẻ VN tiêu biểu nói riêng, thanh niên VN nói chung hãy tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đam mê, cống hiến của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám cống hiến, dám khát vọng, dám vượt qua giới hạn của chính mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hiện thực hóa khát vọng, ước mơ, hoài bão, lý tưởng của mình; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên" đóng góp, cống hiến trí tuệ, sức lực và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"3 tiên phong" và "6 trọng tâm"

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên VN phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và có các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát huy hơn nữa vai trò và sự đóng góp, cống hiến của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực; trong đó tập trung vào "3 tiên phong" và "6 trọng tâm".

3 tiên phong bao gồm: tiên phong về tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược. "Thanh niên phải nghĩ xa, trông rộng; nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán, đúng thời điểm với sức sáng tạo và sự cống hiến là không có giới hạn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó là tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. "Thanh niên phải dám đương đầu, dấn thân vào những lĩnh vực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo ra những công trình, sản phẩm có tính đột phá, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tạo lập những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, những "start-up kỳ lân" của VN, góp phần đưa đất nước tăng tốc, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tiên phong trong dân tộc hóa nền văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hóa nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc của VN ra thế giới", theo Thủ tướng.

6 trọng tâm gồm: trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; trọng tâm sắp xếp tổ chức bộ máy; trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng; trọng tâm thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; trọng tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế; trọng tâm củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, dành sự quan tâm xây dựng những cơ chế, chính sách tốt nhất để thanh niên phát triển bao trùm, toàn diện và cống hiến cho đất nước.

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 1. Nguyễn Hữu Tiến Hưng, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội 2. Thân Thế Công, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội 3. Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, Giảng viên Viện Kỹ thuật và khoa học máy tính, Chuyên gia nghiên cứu Trung tâm Sức khỏe thông minh, Trường Đại học VinUni 4. Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương, Phó trưởng Khoa Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học Phenikaa 5. Hoàng Khắc Hiếu, Trưởng phòng Phát triển 2, Trung tâm Giải pháp Chính phủ, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 6. Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang, Phó phi đội trưởng - Tham mưu trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân 7. Đại úy Trần Vĩnh Chiến, Phó đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM 8. Trịnh Thu Vinh, Đội bắn súng Công an Nhân dân, Đội tuyển quốc gia Việt Nam 9. Nguyễn Huỳnh Sơn (Soobin Hoàng Sơn), ca sĩ tự do 10. Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm các bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline.