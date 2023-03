Tóc Tiên đại diện Việt Nam, tỏa sắc trên thảm đỏ sự kiện thời trang tại Singapore

Ngày 8.3 vừa qua, Tóc Tiên bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện của một trong những thương hiệu thời trang, trang sức lớn của thế giới. Đáng nói, giọng ca Like This Like That chính là đại diện đầu tiên của Việt Nam nhận được lời mời cho sự kiện đặc biệt lần này, đồng thời dự tiệc tối dành riêng cho những ngôi sao giải trí nổi tiếng.

Tóc Tiên tỏa sáng tại Singapore trong thiết kế của Công Trí, là đại diện duy nhất của Việt Nam dự sự kiện thời trang quốc tế V.N.ĐÔNG

Xuất hiện trong sự kiện, Tóc Tiên mang đến hình tượng một quý cô sang trọng nhưng không kém phần cá tính, quyến rũ. Nữ ca sĩ diện trang phục mới nhất trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2023 của nhà thiết kế Công Trí, với thiết kế cắt xẻ táo bạo và chân váy đuôi cá lộng lẫy, giúp khoe trọn "đường cong 90-60-90".

Hình ảnh quyến rũ, sang trọng của Tóc Tiên tại sự kiện quốc tế

Bên cạnh trang phục ấn tượng của nhà thiết kế Công Trí, Tóc Tiên cũng tỏa sáng trên thảm đỏ với điểm nhấn là bộ trang sức trị giá hàng chục tỉ đồng. Trong thời gian qua, Tóc Tiên "phủ sóng" trên mọi mặt từ âm nhạc, chương trình truyền hình đến phim điện ảnh.

Ra mắt album CONG với sự "nâng cấp" từ âm nhạc đến hình ảnh, Tóc Tiên xuất hiện trong nhiều đề cử giải thưởng âm nhạc danh giá, trong đó Giải Cống hiến sắp công bố kết quả với nhiều hạng mục có mặt Tóc Tiên trong danh sách đề cử như: Music Video của năm (MV 906090), Album của năm cho CONG và Nữ ca sĩ của năm.

Đây là lần đầu thương hiệu này mời một đại diện Việt Nam tham dự show quốc tế

Video Tóc Tiên dự sự kiện thời trang tại Singapore

Tóc Tiên trong năm 2022 cũng nhận được giải thưởng Làn Sóng Xanh cho hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Bên cạnh đó, bộ phim điện ảnh Thanh Sói với sự tham gia diễn xuất đầy ấn tượng của Tóc Tiên cũng nhận được "tin vui" mới khi được công chiếu trên toàn cầu thông qua nền tảng Netflix.