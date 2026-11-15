Tóc Tiên giành hạng 3 tại Eurovision Song Contest Asia 2026

Theo kết quả được công bố, Tóc Tiên giành vị trí thứ 3 chung cuộc với 164 điểm. Đại diện Philippines giành ngôi quán quân, trong khi chủ nhà Thái Lan xếp thứ 2. Đây là kết quả đáng chú ý trong lần đầu Việt Nam góp mặt tại sân chơi âm nhạc này.

Tóc Tiên đưa nón quai thao lên sân khấu quốc tế, hát 3 thứ tiếng cùng lúc

Đảm nhận vai trò mở màn đêm chung kết, Tóc Tiên xuất hiện trong bộ trang phục trắng lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen. Đồng hành cùng nữ ca sĩ là dàn vũ công với đội hình được dàn dựng đồng bộ, tạo nên tổng thể sân khấu kết hợp giữa âm nhạc điện tử, vũ đạo và hiệu ứng ánh sáng.

Với phong thái tự tin, Tóc Tiên thể hiện khả năng làm chủ sân khấu qua những động tác vũ đạo dứt khoát, mạnh mẽ. Dù liên tục di chuyển và trình diễn với cường độ cao, nữ ca sĩ vẫn duy trì giọng hát chắc chắn, kết hợp hát live cùng những màn vũ đạo giàu năng lượng.

Điểm nhấn của tiết mục Em Tiên nằm ở phần cao trào cuối bài, khi Tóc Tiên cùng dàn vũ công xuất hiện với những chiếc nón quai thao. Hình ảnh gợi nhắc văn hóa Việt Nam được đặt trong không gian trình diễn hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa chất liệu truyền thống và âm nhạc đương đại.

Tóc Tiên trong tiết mục Em Tiên tại chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 ở Thái Lan Ảnh: Chụp màn hình youtube Eurovision Song Contest Asia 2026

Bên cạnh phần dàn dựng hình ảnh, ca khúc cũng được làm mới để phù hợp với sân khấu quốc tế. Bản phối bổ sung phần lời tiếng Anh, giúp tiết mục tiếp cận khán giả đa quốc gia. Ở cuối màn trình diễn, Tóc Tiên còn gửi đến khán giả nước chủ nhà một câu hát bằng tiếng Thái như lời chào đặc biệt.

Phần drop cuối ca khúc được biến tấu thành hai đoạn cao trào riêng biệt, góp phần duy trì năng lượng xuyên suốt tiết mục. Với màn chào sân này, đại diện Việt Nam không chỉ giới thiệu màu sắc âm nhạc cá nhân mà còn đưa những hình ảnh văn hóa quê hương đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Tóc Tiên nhận 83 điểm từ ban giám khảo

Trước khi kết quả chung cuộc được công bố, đại diện Việt Nam đã có thứ hạng đáng chú ý ở bảng điểm của hội đồng giám khảo chuyên môn. Tóc Tiên giành 83 điểm, xếp thứ 2, chỉ sau đại diện Philippines. Kết quả này cho thấy phần trình diễn của nữ ca sĩ nhận được sự đánh giá tích cực từ các giám khảo.

Theo thể lệ cuộc thi, kết quả được tính dựa trên hai nguồn điểm ngang nhau, gồm 50% từ hội đồng giám khảo và 50% từ bình chọn của khán giả quốc tế. Đáng chú ý, khán giả Việt Nam không được bình chọn cho đại diện nước mình theo quy định của chương trình.

Kết quả chung cuộc, Tóc Tiên giành 164 điểm, xếp thứ 3 trong tổng số 11 đại diện tham gia cuộc thi. Trong đó, nữ ca sĩ nhận 83 điểm từ hội đồng giám khảo chuyên môn và 81 điểm từ bình chọn của khán giả.

Đại diện Philippines, CARMELLE, xuất sắc giành ngôi vị quán quân với 211 điểm cho ca khúc Sobra-Sobra. Trong khi đó, đại diện chủ nhà Thái Lan, MANG x DAOU, về nhì với 170 điểm qua tiết mục Aroma. Tóc Tiên đứng thứ 3, theo sau là đại diện Malaysia với 152 điểm.

Dù không giành được ngôi vị cao nhất, vị trí thứ 3 với 164 điểm cùng thứ hạng thứ 2 ở bảng điểm giám khảo là kết quả đáng ghi nhận đối với Tóc Tiên. Thông qua Em Tiên, nữ ca sĩ không chỉ giới thiệu phong cách âm nhạc và khả năng trình diễn mà còn đưa một số hình ảnh văn hóa Việt Nam đến với khán giả quốc tế.