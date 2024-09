Tội ác trong một mái ấm: Dạy trẻ cách bạo hành

Chính quyền vào cuộc quyết liệt

Ngày 4.9, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung ký công điện đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc do Báo Thanh Niên phản ánh và thực hiện khẩn cấp các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc, phục hồi cho trẻ em là nạn nhân của hành vi bạo lực tại cơ sở nêu trên. Đồng thời, thực hiện công tác điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quyền trẻ em và các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở này. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cũng đề nghị rà soát, thanh kiểm tra các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở hoạt động không đăng ký, không được cấp phép hoặc không bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy giao UBND Q.12 chủ trì, phối hợp Sở LĐ-TB-XH, Công an TP.HCM và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe đối với hành vi ngược đãi, bạo hành, xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB-XH có trách nhiệm phối hợp Sở TT-TT, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và các sở, ban, ngành cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Các cơ quan chức năng cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra để phát hiện kịp thời và ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em trên địa bàn.

6 giờ ngày 4.9, PV Thanh Niên đến Công an P.Trung Mỹ Tây trình báo vụ việc. Ngay sau đó, Công an Q.12, Công an P.Trung Mỹ Tây phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cùng UBND P.Trung Mỹ Tây, UBND Q.12 tiến hành kiểm tra và mời nhiều người trong Mái ấm Hoa Hồng về trụ sở làm việc. Chiều cùng ngày, PC02, Công an Q.12 đến Tòa soạn Báo Thanh Niên đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, chứng cứ để phục công tác điều tra, tố tụng.

Cùng ngày, Sở LĐ-TB-XH phối hợp UBND Q.12 và công an xác minh, làm rõ những vi phạm tại Mái ấm Hoa Hồng và bước đầu đã xác định có sai phạm. Lãnh đạo UBND Q.12 cho biết đã tạm đình chỉ hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng để rà soát toàn diện hoạt động cũng như để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Về giải pháp trước mắt, UBND Q.12 và Sở LĐ-TB-XH thống nhất phương án đưa toàn bộ trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để đảm bảo an toàn, đủ điều kiện chăm sóc tốt nhất cho trẻ. "Quận sẽ tiếp tục làm việc với những người bên trong cơ sở, củng cố hồ sơ để xử lý, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự thì sẽ khởi tố. Quận sẽ cương quyết xử lý, không thể chấp nhận hành vi này", lãnh đạo Q.12 khẳng định.

Chiều cùng ngày, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Nguyễn Tăng Minh chủ trì họp báo liên quan vụ trẻ em bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng. Theo ông, vụ việc lần này xảy ra cho thấy trách nhiệm rất lớn của địa phương. Phía Sở đã có công văn yêu cầu UBND Q.12 chỉ đạo Công an Q.12 phối hợp Báo Thanh Niên và các đơn vị liên quan khẩn trương thụ lý, điều tra, xác minh, làm rõ những người có liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng để sớm đưa vụ việc ra khởi tố, xét xử theo quy định pháp luật. Ngoài ra, UBND Q.12 cần chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan làm rõ trách nhiệm trong công tác thẩm định, cấp phép hoạt động và giám sát hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng; làm rõ trách nhiệm của đơn vị và cá nhân liên quan trong việc triển khai, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM và Sở LĐ-TB-XH về phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng.

Trong công văn gửi Báo Thanh Niên chiều cùng ngày, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM gửi lời cảm ơn đến Ban Biên tập Báo và nhóm PV đã phản ánh thông tin kịp thời.

Những thông tin về sự vào cuộc xử lý quyết liệt của các cơ quan chức năng sẽ được Thanh Niên tiếp tục truyền tải đến bạn đọc vào những số báo tiếp theo.

Thanh Niên