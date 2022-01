Tôi có thêm một con gái để yêu thương

Với những người làm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, ai cũng vui mừng khi mỗi trẻ mồ côi được nhà bảo trợ nhận chăm lo đến năm 18 tuổi. Và càng ấm lòng hơn khi nhìn thấy sự đổi thay từng ngày của các trẻ sau khi được người mẹ, người cha thứ hai yêu thương, chăm sóc.

Sẽ tiếp tục bám trụ ở TP.HCM

Chúng tôi nhớ hoài hình ảnh bé L.H.B.N, sinh năm 2014, hiện đang học lớp 2, Trường tiểu học Thái Hưng, Q.8, khi bé N. và anh trai sinh năm 2010 đi cùng cha đến trụ sở Quận đoàn Q.8 nhận tiền hỗ trợ từ chương trình vào ngày 29.10.2021. Cả hai cha con đều ốm yếu, xanh xao.

Anh Lê Hồng An, sinh năm 1973, cha của L.H.B.N, tâm sự: “Mẹ cháu bỏ 3 cha con tôi ra đi vào ngày 25.9.2021 tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Bạch Mai. Từ ngày mẹ mất, N. cứ khóc hoài vì nhớ mẹ. Bản thân tôi gà trống nuôi con, phải làm những công việc của vợ từng làm nên vụng về, nhất là khâu nấu nướng, lo ăn uống cho hai con nên cháu N. ngày càng ốm kể từ sau khi mẹ mất”.

Anh An làm nghề cơ khí, trước khi mất, vợ anh đi phụ bán quán cho người ta, cả gia đình ở nhà thuê, cuộc sống bình an trôi qua trong sự khôn lớn của hai con. Thế rồi sự cố ập đến, anh An giờ phải một mình chăm sóc, làm việc nuôi hai con. Anh cũng từng có ý định quay về quê nhà, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nhưng chưa thực hiện được vì chuyện học hành của hai con. “Điều ba cha con trông chờ nhất là chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, sau khi nhận được hỗ trợ 3 triệu đồng/cháu từ chương trình, tôi cũng đã làm hồ sơ đăng ký gửi về báo, mong được nhà bảo trợ nhận giúp đỡ cho hai con. Được vậy, tôi sẽ tiếp tục bám trụ ở TP.HCM để các con được học hành trong môi trường trước nay các con vẫn học”, anh An tâm sự. Ước nguyện của anh đã trở thành sự thật khi ngày 5.12.2021, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, bé L.H.B.N được bạn đọc Nguyễn Cẩm Lệ (Q.Tân Phú, TP.HCM) nhận bảo trợ cho đến khi bé tròn 18 tuổi.





Nhìn con thương quá

Ngày ký biên bản thỏa thuận cũng là lần đầu tiên chị Cẩm Lệ được gặp L.H.B.N. Chỉ vừa nhìn thấy bé từ xa trong hội trường của báo, nước mắt chị Cẩm Lệ đã rơi. “Trời ơi, nhìn con sao thương quá. Mới bây lớn mà con không còn mẹ”, chị Cẩm Lệ thốt lên cùng chúng tôi. Ngay sau đó, chúng tôi đưa cháu N. đến ngồi gần chị. Từ đó, bàn tay chị cứ nắm chặt bàn tay bé N. cho đến lúc chia tay. Vừa qua, lúc 14 giờ 51 ngày 26.12, chị Nguyễn Cẩm Lệ gửi cho chúng tôi tin nhắn với nội dung cảm ơn Báo Thanh Niên đã trợ duyên cho chị có được cô con gái vô cùng đáng yêu. Giờ mỗi cuối tuần chị đón bé về nhà chăm sóc, dạy dỗ. Bé rất ngoan và tình cảm. Giờ chị lại có thêm cô con gái, rất hạnh phúc luôn ấy. Kèm theo tin nhắn, chị Cẩm Lệ gửi theo các tấm hình chụp chị và bé N, hình bé đi chơi Noel, học đàn và học bài tại nhà của chị Lệ.

Đọc tin nhắn và xem hình của bé N., chúng tôi xúc động vô cùng, bởi lẽ bé đã thay đổi rất nhiều sau một thời gian nhận được sự chăm sóc của người mẹ thứ hai là chị Cẩm Lệ. Từ một cô bé ốm yếu, xanh xao, nhút nhát, mất tự tin hôm nào, nay bé trông như một nàng công chúa.

Anh Lê Hồng An vui mừng chia sẻ: “Chiều thứ 6 mỗi tuần, chị Cẩm Lệ đến nhà để đón con gái về, chiều chủ nhật tôi sẽ lên nhà chị đón con về. Những ngày đầu con đi, cũng nhớ con lắm. Từ ngày có chị Lệ yêu thương, chăm sóc, con vui vẻ hơn, thích lên nhà cô Lệ hơn. Con cũng được cô Lệ dạy dỗ nên học hành tiến bộ và ngoan hơn, thấy vậy tôi mừng lắm. Con gái và tôi rất may mắn khi có nhà bảo trợ tốt bụng và chu đáo như chị Cẩm Lệ”. Không chỉ chị Cẩm Lệ mà cả gia đình chị đều yêu thương, quan tâm, chăm sóc bé N. như một thành viên trong gia đình.

Có lẽ với chúng tôi, chiều chủ nhật ngày 26.12 vừa qua là ngày vui nhất. Bao mỏi mệt, khó khăn khi thực hiện chương trình rõ ràng đã tan biến hết khi nhìn thấy mùa xuân đã về trên khuôn mặt, mái tóc, hay chiếc đầm đỏ rất đẹp của bé L.H.B.N.