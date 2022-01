Mang xuân yêu thương đến với trẻ mồ côi Q.8

Tham dự chương trình có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên; đại diện Quận ủy Q.8 cùng các ban ngành của quận và đại diện Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT Shop, Công ty Huỳnh Gia và Cộng đồng chạy bộ MAF Việt Nam.

NGỌC DƯƠNG

Mùa xuân của tình thương và sự kết nối

Mở đầu buổi trao quà, Tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ: “Nhìn lại một năm đi qua, chúng ta thấy rằng năm qua là một năm dịch bệnh đau thương khốc liệt, đã đi qua những tháng ngày tê tái nhất vì đại dịch Covid-19 đối với nhân loại, đất nước ta, trong đó có địa bàn Q.8, cũng là một địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Trong những ngày đó, Báo Thanh Niên đã phát đi lời kêu gọi giúp đỡ trẻ mồ côi và đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn đọc trong, ngoài nước. Cho đến thời điểm hiện nay, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã tiếp cận được hơn 1.600 trẻ mồ côi trên các quận huyện ở TP.HCM và tỉnh Bình Dương, trao hỗ trợ khẩn cấp mỗi trẻ từ 3 - 5 triệu đồng. Cũng từ chương trình này, nhiều nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chúng tôi để bảo trợ 130 trẻ đến năm 18 tuổi, tính ra về lâu dài, tổng số tiền lên đến hơn 30 tỉ đồng. Chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân và quý bạn đọc trong, ngoài nước để lan tỏa tình yêu thương, từ trái tim đến trái tim”.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn thông tin thêm: “Đây là lần thứ 3 đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên đến với trẻ mồ côi trên địa bàn Q.8. Lần thứ nhất, chúng tôi tiếp cận 288 trẻ, sau đó là 15 trẻ và lần này là 120 trẻ. Đến với 120 trẻ mồ côi hôm nay là sự cộng hưởng của Thanh Niên và các đơn vị đồng hành. Báo Thanh Niên có chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, FPT Shop có chương trình Xuân ấm áp - Tết bình an, Cộng đồng chạy bộ MAF Việt Nam và Công ty Huỳnh Gia tặng hạt dinh dưỡng và sữa cho các trẻ. Thay mặt những người làm Báo Thanh Niên, tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị đồng hành, cảm ơn lãnh đạo, các ban ngành của Q.8 đã cùng chúng tôi thực hiện các chương trình trên địa bàn quận, xoa dịu phần nào nỗi đau của trẻ và gia đình, mang đến cho các em một mùa xuân ấm áp, bình an”.

Những phần quà tết kịp thời

Như những lần trước, lần này chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời trao 3 triệu đồng cho mỗi trẻ, trong đó, 2 triệu đồng trích từ nguồn đóng góp của bạn đọc đến tài khoản chương trình, 1 triệu đồng từ chương trình Xuân ấm áp - Tết bình an do FPT Shop tài trợ và một phần quà do Công ty Huỳnh Gia và Cộng đồng chạy bộ MAF Việt Nam trao tặng.





Buổi trao quà cho 120 trẻ mồ côi trên địa bàn Q.8 là sự kiện thứ 18 mà chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời thực hiện kể từ khi phát động chương trình từ ngày 16.9.2021. Đây là sự kiện cuối cùng của năm Tân Sửu mà chương trình thực hiện. Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các sự kiện của chương trình sẽ tiếp tục diễn ra bằng nhiều hình thức: thăm và trao hỗ trợ cho trẻ mồ côi, đồng thời tiếp tục triển khai ký kết bảo trợ cho các cháu. Tính đến 16 giờ ngày 15.1, tài khoản của chương trình tiếp nhận 8.118.669.450 đồng, đã trao hỗ trợ khẩn cấp và dành bảo trợ cho 17 em đến 18 tuổi là 7.512.000.000 đồng. Báo Thanh Niên đã tiếp cận và trao hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 1.600 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ 3 - 5 triệu đồng/trẻ. Đến nay chương trình đã ký kết bảo trợ lâu dài cho 130 trẻ. Hiện chương trình vẫn tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của quý bạn đọc trong và ngoài nước. Quý nhà hảo tâm có nhã ý tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 theo hình thức trực tiếp, xin vui lòng chuyển tiền mặt đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Ngồi lặng lẽ giữa hội trường, bà Ngọc Diệp, 65 tuổi, ở đường Hưng Phú, P.8, Q.8, cứ dõi đôi mắt buồn theo từng cử chỉ của đứa cháu trai D.T.A, 9 tuổi, đang ngồi ở hàng ghế phía trước. Cháu A. đang học lớp 3, gọi bà là bà nội cô (bà Diệp là chị ruột ông nội của A.), con trai anh Diệp Đình Chiến. Cha mẹ chia tay từ khi tròn 1 tuổi, A. sống cùng cha và 2 anh chị là D.T.P. (13 tuổi), D.T.B. (12 tuổi) và ông bà nội tại căn nhà của bà Diệp cho ở nhờ. Cuộc sống hằng ngày của 6 người trong gia đình dựa vào số tiền bốc vác ít ỏi của anh Chiến ở chợ Bình Điền. Giữa tháng 8.2021, anh bị nhiễm Covid-19 và ra đi ngày 1.9.2021. 3 tuần sau, ông nội các cháu cũng bị nhiễm rồi ra đi. Cả nhà đau đớn, hoảng loạn. “Nhà tôi có 2 chị em thôi. Nay em trai và cháu - là trụ cột gia đình, không còn nữa, tôi sốc vô cùng. Suốt mấy tháng dịch giã, thiếu thốn đã đành, nay không còn người lo bữa cơm, tôi phải gồng gánh cho cả nhà, chăm lo các cháu”, bà Diệp bật khóc.

Cách hai hàng ghế phía trước, chị Kim Thị Sa Lem, 45 tuổi, lại vất vả trông 3 đứa con trai cùng tuổi bởi các cháu rất hiếu động, không chịu ngồi yên. Đó là các cháu sinh ba gồm: L.H.K.B., L.H.Q.B. và L.H.G.B., sinh năm 2017. Chị Sa Lem cho biết ngoài 3 đứa trẻ ấy, nhà còn có thêm cháu đầu là L.H.K.B, sinh năm 2013, ngụ ở đường Tùng Thiện Vương, P.12, thuộc hộ cận nghèo. Chồng chị, anh Lê Minh Hoàng, làm chân giao hàng cho một cơ sở gần nhà, mỗi tháng thu nhập hơn 6 triệu đồng. Cuối tháng 7.2021, anh Hoàng nhiễm Covid-19, rạng sáng 4.8 thì trở nặng, gọi xe cấp cứu không được, gia đình chở vào Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng chưa kịp tới nơi đã mất. 3 hôm sau, mẹ chồng chị, bà Nguyễn Lệ Liễu, 61 tuổi, nhiễm bệnh rồi cũng ra đi. “Chỉ trong 3 ngày, tôi và các cháu mất cả hai người thân, đau đớn quá đâm quẫn. Nhưng rồi nghĩ đến các con còn nhỏ dại, thơ ngây quá, phải gắng sống để lo cho các con”, chị lặng đi trong xúc động. “Suốt mấy tháng nay có gì ăn nấy, nghĩ đến tết mà buồn vô hạn. Nay nhờ sự hỗ trợ của quý báo, tôi và các cháu đỡ tủi thân. Những phần quà này rất kịp thời, không biết nói gì hơn, gia đình tôi cảm ơn mọi người ”, nước mắt rưng rưng, chị nói.

Bày tỏ sự cảm ơn đến với Báo Thanh Niên và các đơn vị đồng hành, ông Mai Hồng Phong - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Q.8, nói: “Trong các tháng dịch bệnh hoành hành, địa bàn Q.8 có số ca F0 và tử vong rất cao. Theo đó, số trẻ mồ côi do ba mẹ, người nuôi dưỡng mất vì Covid-19 vẫn chưa dừng lại. Trong đau thương, tàn khốc của dịch bệnh, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, động viên của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là Báo Thanh Niên đã đến với Q.8 lần này là lần thứ 3, trao tiền hỗ trợ cho 423 trẻ mồ côi và nhận bảo trợ lâu dài cho khoảng 30 trẻ. Thay mặt cho các trẻ và gia đình, xin chân thành cảm ơn bạn đọc Báo Thanh Niên cùng các đơn vị tài trợ đã mang đến cho trẻ mồ côi một mùa xuân ấm áp, giúp vơi bớt phần nào nỗi buồn đau, sự mất mát trong những tháng ngày đã qua”.