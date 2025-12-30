'Tối hậu thư' 45 ngày khi ấn 'không đồng ý' điều khoản mới của Zalo

Các điều khoản mới của Zalo đang tạo luồng tranh luận trái chiều gần đây khi một mặt, người dùng miễn cưỡng bấm "Đồng ý" để tiếp tục sử dụng dịch vụ, trong khi nhóm khác bày tỏ quan ngại đối với những vấn đề liên quan đến bảo mật và an toàn dữ liệu cá nhân. Nhiều quy định cho phép VNG - đơn vị phát triển và vận hành ứng dụng Zalo - được quyền thu thập, sử dụng những thông tin này.

Điều gì xảy ra nếu người dùng 'Không đồng ý' điều khoản mới của Zalo?

Tuy nhiên, nếu không đồng ý với các điều khoản mới của Zalo, ngoài việc bị tạm ngừng truy cập vào dịch vụ, người dùng còn có thể bị xóa tài khoản. Cụ thể, khi từ chối điều khoản của thỏa thuận, ứng dụng hiện thông báo với nội dung "Vì bạn không đồng ý với Thỏa thuận này, chúng tôi rất tiếc không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn. Hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản của bạn sau 45 ngày theo quy định nếu bạn không thay đổi quyết định".

Nếu không đồng ý điều khoản mới của Zalo, tài khoản của người dùng sẽ bị xóa sau 45 ngày Ảnh: CTV

Như vậy, Zalo đang "ép buộc" người dùng phải chấp thuận với việc chia sẻ dữ liệu cá nhân cho nhà phát hành, nếu không sẽ bị buộc xóa tài khoản trên nền tảng. Người dùng sẽ không có quyền lựa chọn khác. Trong số các điều khoản mới của Zalo, có một điều cho phép người dùng yêu cầu chấm dứt việc chia sẻ dữ liệu, nhưng nhà phát triển có quyền từ chối yêu cầu đó nếu không tuân thủ các quy định khác do chính họ đưa ra.

Trong khi yêu cầu người dùng phải đồng thuận với việc chia sẻ dữ liệu, VNG cũng "không quên" bổ sung điều khoản liên quan đến trách nhiệm của hãng trong việc đảm bảo an toàn cho các thông tin quan trọng của người dùng. Theo đó, hãng khẳng định không "đưa ra bất kỳ đảm bảo nào" để bảo đảm về tính ổn định của dịch vụ, bảo mật an toàn thông tin" (tại điều số 14 trong bản Thỏa thuận điều khoản dịch vụ).