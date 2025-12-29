Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 29.12: Không đồng ý điều khoản mới, tài khoản Zalo sẽ bị xóa? | Làm gì nếu nợ thuế oan?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 29.12: Không đồng ý điều khoản mới, tài khoản Zalo sẽ bị xóa? | Làm gì nếu nợ thuế oan?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
29/12/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 29.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Bộ Tài chính nói về việc người dân bị 'nợ thuế oan'; điều gì xảy ra nếu người dùng 'Không đồng ý' điều khoản mới của Zalo;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau: 

Bộ Tài chính nói về việc người dân bị 'nợ thuế oan'

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, liên quan đến kiến nghị của cử tri về nợ thuế.

Cử tri TP.Đà Nẵng phản ánh, thời gian qua có tình trạng công dân, tổ chức bị thông báo nợ thuế không chính xác. Nguyên nhân chủ yếu do cơ quan thuế nhầm lẫn trong cập nhật số liệu, hoặc do đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh, dẫn đến tình trạng "nợ thuế oan".

- Ảnh 1.

Ước tính đến 31.12, tổng nợ thuế khoảng 228.926 tỉ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm ngày 31.12.2024

ẢNH: NGỌC THẮNG

Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế cần có quy trình kiểm tra, đối chiếu, lập biên bản xác nhận với người nộp thuế trước khi ban hành thông báo nợ thuế.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành, người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định số thuế phải nộp, số tiền chậm nộp phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, trừ các trường hợp do cơ quan quản lý thuế tính.

Sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ.

Dự giải U.23 cuối của sự nghiệp, Khuất Văn Khang đặt mục tiêu vào chung kết

Qatar những ngày cuối 2025, thời tiết nắng nhẹ, khá thuận lợi để tập luyện. Trên sân tập tại Doha, các cầu thủ U.23 Việt Nam đang duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc, tập trung hoàn thiện lối chơi và thể trạng. Trước mắt họ là trận ra quân gặp U.23 Jordan lúc 18 giờ 30 phút ngày 6.1.2026.

Trước buổi tập tối 28.12 (theo giờ địa phương), tiền vệ Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ về hành trình chuẩn bị của đội tuyển cũng như cảm xúc cá nhân khi lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại VCK U.23 châu Á. Đây cũng là giải đấu cuối cùng mà cầu thủ sinh năm 2003 còn đủ tuổi tham dự ở cấp độ U.23.

Dự giải U.23 cuối của sự nghiệp, Khuất Văn Khang đặt mục tiêu vào chung kết

Đánh giá về những thách thức của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026. Khuất Văn Khang cho rằng sự tự tin sau chuỗi thành tích ấn tượng trong năm qua là điều cần thiết, nhưng đi kèm với đó là không ít khó khăn.

Ở trận mở màn, U.23 Việt Nam sẽ chạm trán U.23 Jordan, đối thủ được đánh giá không hề dễ chơi. Truyền thông Jordan nhận định U.23 Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh của châu Á, sở hữu nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia và có thành tích ổn định qua nhiều kỳ giải.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
