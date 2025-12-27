Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vàng tăng giá gần gấp đôi trong năm 2025

Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2025, giá vàng thế giới vẫn liên tục phá các kỷ lục, tăng 73% trong năm. Nhiều người nắm giữ vàng đã có khoản lời gấp 2-3 lần chỉ trong vòng 1-2 năm qua.

Xem nhanh 20h ngày 27.12: Thực hư việc truy tài sản người nhà hộ kinh doanh | 2025 vàng tăng gần gấp đôi

Ngày 26.12, giá vàng miếng SJC có thời điểm lên mức cao kỷ lục 159,6 triệu đồng mỗi lượng. Các công ty kinh doanh vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji… tăng thêm mỗi lượng từ 400.000 - 800.000 đồng và sau đó duy trì mức giá mua vào 157,4 triệu đồng, bán ra 159,4 triệu đồng gần cả ngày. Công ty Phú Quý mua vào 156,4 triệu đồng, bán ra 159,4 triệu đồng... So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng 75 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 89%.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng, Công ty SJC tăng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 152,8 triệu đồng, bán ra 155,9 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 900.000 đồng, mua vào 156,2 triệu đồng, bán ra 159,2 triệu đồng… Mỗi lượng vàng nhẫn tăng từ 72 - 75 triệu đồng, tương đương khoảng 86%.

Thực hư việc 'truy' tài sản người nhà nếu hộ kinh doanh không đủ tiền nộp phạt

Dư luận đang rất quan tâm đến một nội dung được quy định tại nghị định mới, liên quan đến nguồn tiền khấu trừ và tài sản kê biên đối với tổ chức, hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác, cộng đồng dân cư bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Theo đó, việc khấu trừ tiền, kê biên tài sản, trả chi phí cho hoạt động cưỡng chế sẽ thực hiện từ tiền, tài sản chung của hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác; trường hợp tài sản chung không đủ để thi hành quyết định cưỡng chế thì khấu trừ tiền, kê biên tài sản của các thành viên trong hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác.

Thực hư việc 'truy' tài sản người nhà nếu hộ kinh doanh không đủ tiền nộp phạt

Hiện trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đang hiểu rằng, nếu hộ kinh doanh không đủ tài sản để khấu trừ thì sẽ "truy" đến người nhà, như vậy là không hợp lý, bởi dù là người nhà nhưng không tham gia hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh thì không thể yêu cầu liên đới trách nhiệm tài sản…

Tuy nhiên, quan điểm trên là chưa chính xác, chưa đúng với tinh thần và quy định tại Nghị định 296/2025.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.