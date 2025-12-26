Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 26.12: 6 điểm xem bắn pháo hoa ở TP.HCM | Sân bay Phú Quốc sẽ được vận hành bởi Sun Group

‘Xem nhanh 20h’ ngày 26.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: TP.HCM bắn pháo hoa 6 điểm đón năm mới 2026; Sân bay Phú Quốc sẽ được vận hành bởi Sun Group từ ngày 1.1.2026;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM bắn pháo hoa 6 điểm đón năm mới 2026

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM vừa ban hành, thành phố tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa tại các vị trí quen thuộc, phân bố ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ phía đông, phía nam, tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách cùng thưởng thức không khí giao thừa.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Mỗi điểm được bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, góp phần để người dân ở nhiều khu vực cùng đón giao thừa.

Đối thủ U.23 Việt Nam tại giải châu Á: Jordan không dễ chơi, ngại nhất chủ nhà Ả Rập Xê Út

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan. Dù được đánh giá là bảng đấu không dễ thở, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có cơ sở để tự tin cạnh tranh tấm vé vào tứ kết, nếu tận dụng tốt các trận đấu mang tính then chốt.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

