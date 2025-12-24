Xem nhanh 20h ngày 24.12: Kỷ luật hiệu trưởng nhậu giờ làm | Ngân hàng đồng loạt tăng phí

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
24/12/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 24.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Kỷ luật hiệu trưởng nhậu trong giờ làm việc và thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội; U.23 Việt Nam 'mổ băng' từng đối thủ, đặt mục tiêu lớn ở đấu trường châu Á;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Kỷ luật hiệu trưởng nhậu trong giờ làm việc và thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội

Một hiệu trưởng trường THCS tại tỉnh Vĩnh Long vừa bị kỷ luật vì vi phạm kỷ cương trong giờ làm việc và có phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Ngày 24.12, ông Nguyễn Phú Quốc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Thành (Vĩnh Long), cho biết xã vừa có quyết định kỷ luật đối với ông Võ Thành Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Trương Văn Chỉ.

Theo quyết định của chính quyền địa phương, vị hiệu trưởng này đã uống rượu bia trong giờ hành chính và sau đó vẫn chủ trì cuộc họp của nhà trường. Ông này cũng được xác định sử dụng ngôn từ chưa phù hợp khi giao tiếp với giáo viên nữ trên mạng xã hội. Sự việc đang thu hút nhiều sự quan tâm.

U.23 Việt Nam ‘mổ băng’ từng đối thủ, đặt mục tiêu lớn ở đấu trường châu Á

Trước thềm VCK U.23 châu Á, HLV Kim Sang-sik khẳng định U.23 Việt Nam không chỉ hướng tới kết quả cao mà còn đặt ra những mục tiêu dài hơi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tinh thần cầu tiến, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kế hoạch phân tích đối thủ để giúp các cầu thủ trẻ tự tin bước ra sân chơi châu lục. 

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

