Xem nhanh 20h ngày 22.12: Hộ kinh doanh vẫn loay hoay với thuế trước thềm 2026 | 2 nữ trọng tài sẽ bị treo còi?

2026 sắp sang, tiểu thương lớn tuổi vẫn loay hoay, mơ hồ với quy định thuế mới

Đã vào mùa mua sắm cuối năm nhưng nhiều khu chợ ở TP.HCM vẫn đìu hiu. Xen lẫn với nỗi lo ế ẩm dù đang trong mùa mua bán nhộn nhịp nhất, nhiều tiểu thương cũng đang hoang mang vì chỉ ít ngày nữa thôi là bước sang năm 2026 với những quy định mới về thuế mà đến giờ này họ vẫn còn mơ hồ.

Khi thời điểm áp dụng cách tính thuế mới chỉ còn tính bằng ngày, nhiều hộ kinh doanh - đặc biệt là tiểu thương lớn tuổi, buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ truyền thống - vẫn chưa kịp tiếp cận đầy đủ thông tin, chưa quen với công nghệ và còn lúng túng trước các yêu cầu mới. Nếu thiếu hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” và cơ chế hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế, việc chuyển đổi dù đúng hướng vẫn có thể trở thành áp lực lớn đối với những người vốn đã chật vật mưu sinh trong bối cảnh sức mua suy giảm.

Trọng tài chính và trợ lý chung kết bóng đá nữ SEA Games có thể bị 'treo còi' ở Asian Cup 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu giành HCV SEA Games 33 khi để thua Philippines trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết. Dù vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có lý do để tiếc nuối, khi một bàn thắng hợp lệ đã không được công nhận vì sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài.

Theo các nguồn tin, trong báo cáo của giám sát trọng tài gửi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vai trò và trách nhiệm của cả trọng tài chính lẫn trợ lý trọng tài sẽ được nêu rõ. Đánh giá ban đầu cho thấy cả hai đã mắc sai sót chuyên môn nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cũng như tính công bằng của trận chung kết.

AFC được cho là đang cân nhắc các phương án xử lý đối với tổ trọng tài này. Nhiều khả năng, trọng tài chính và trợ lý của trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ không được phân công làm nhiệm vụ tại vòng chung kết Asian Cup 2026, giải đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam.

