Xem nhanh 20h ngày 20.12: TP.HCM cải tạo vỉa hè, khi nào sẽ xong? | U.23 Việt Nam mang lực lượng nào tới VCK châu Á?

TP.HCM cải tạo vỉa hè trung tâm, người dân mong sớm hoàn thiện

Những ngày cuối năm 2025, TP.HCM đang đẩy mạnh công tác cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại nhiều tuyến đường, đặc biệt ở khu vực trung tâm, nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ và nâng cao mỹ quan đô thị.

Theo đó, vật liệu sử dụng đồng bộ là đá granite, loại đá có độ bền cao, chịu lực tốt, hạn chế trơn trượt và phù hợp với điều kiện khai thác vỉa hè đô thị. Việc thay thế các mảng vỉa hè xuống cấp được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng bong tróc, hư hại bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

Trong quá trình thi công, việc di chuyển trên một số đoạn vỉa hè còn dang dở, nền cát và vật liệu xây dựng khiến người đi bộ gặp không ít bất tiện. Do đó, nhiều người dân mong muốn tiến độ được đẩy nhanh để sớm hoàn thiện mặt bằng, bảo đảm việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Theo kế hoạch chỉnh trang đô thị, TP.HCM đã và đang triển khai cải tạo hàng chục tuyến vỉa hè trên địa bàn. Đến nay, khoảng 91 tuyến với tổng chiều dài gần 92 km đã được đưa vào danh sách thực hiện, với nguồn kinh phí dự kiến hơn 442 tỉ đồng. Trong đó, nhiều tuyến đã hoàn tất, số còn lại đang tiếp tục thi công theo lộ trình từng giai đoạn.

U.23 Việt Nam mang đến VCK U.23 châu Á lực lượng nào?

Tấm HCV SEA Games 33 khép lại một năm đại thành công với bóng đá trẻ Việt Nam. Sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục đứng trên đỉnh khu vực, hoàn tất trọn vẹn mục tiêu trong phạm vi Đông Nam Á. Nhưng chính thời điểm ấy cũng đặt ra câu hỏi quan trọng hơn: với lực lượng hiện có, U.23 Việt Nam thực sự đang ở đâu khi bước ra sân chơi châu Á?

2 danh hiệu liên tiếp và chuỗi 8 trận toàn thắng trước U.23 Thái Lan, U.23 Indonesia hay U.23 Malaysia cho thấy U.23 Việt Nam đã vượt lên trên mặt bằng Đông Nam Á.

Thành công ở khu vực giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thêm tự tin nhưng châu Á là thử thách hoàn toàn khác.

Ở đó, mọi ưu thế đều phải được kiểm chứng bằng thể lực, chiến thuật và cả khả năng chịu đựng áp lực. VCK U.23 châu Á vì thế sẽ là thước đo rõ nét hơn cho hành trình vươn tầm của bóng đá Việt Nam.

