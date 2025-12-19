Xem nhanh 20h ngày 19.12: U.22 Việt Nam về nước; mẹ 2 con vẫn giành HCV SEA Games

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

U.22 Việt Nam xuất hiện trong sự chào đón của người hâm mộ ở sân bay Nội Bài

Chiều nay (19.12), những nhà vô địch SEA Games 33 mang tên U.22 Việt Nam và đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã trở về trong vòng tay người hâm mộ.

U.22 Việt Nam về nước; mẹ 2 con vẫn giành HCV SEA Games

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, VFF cùng đông đảo người hâm mộ đã đến sân bay để tặng hoa đội U.22 Việt Nam và futsal nữ Việt Nam. Sau khi chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ, cũng như chụp ảnh lưu niệm tại Nội Bài, toàn đội đã lên xe trở về.

Mẹ 2 con vẫn giành HCV SEA Games

Chiều 19.12, ngày thi đấu áp chót của SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi nhiều môn đồng loạt giành HCV, qua đó củng cố vững chắc vị trí trên bảng tổng sắp.

Và đây là võ sĩ Hà Thị Linh, người đã xuất sắc giành HCV đầu tiên cho quyền anh Việt Nam tại đại hội năm nay.

Hà Thị Linh chạm trán võ sĩ chủ nhà Thái Lan ở chung kết hạng cân 60 kg nữ. Cô thắng điểm sau 3 hiệp, giành HCV.

Mẹ 2 con giành HCV cho quyền anh SEA Games: Đi làm mua sữa cho con

Chia sẻ sau trận đấu, Hà Thị Linh không giấu được niềm tự hào. Cô hy vọng tấm HCV này sẽ tạo thêm động lực cho các đồng đội thi đấu ở những trận tiếp theo.

Và không phải ai cũng biết, đằng sau tấm HCV ấy là sự đánh đổi thầm lặng của một người mẹ.

