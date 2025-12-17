Xem nhanh 20h ngày 17.12: Chuyên viên Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ hàng chục tỉ | Tranh cãi Lý Đức nói tiếng Anh

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Điều tra hơn 150 người đưa hối lộ 24,5 tỉ cho chuyên viên Cục An toàn thực phẩm

Trong vụ án đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty liên quan, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đề nghị truy tố 55 người, trong đó 21 người bị đề nghị tội đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, nhóm đưa hối lộ là các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu làm thủ tục đăng ký công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo, hay thẩm định, cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn.

Kết luận thể hiện, quá trình làm thủ tục đăng ký công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe và xin cấp nội dung quảng cáo, nhiều doanh nghiệp gặp vướng do quy định chung chung, thiếu hướng dẫn chi tiết. Cạnh đó, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm thường xuyên quá hạn, hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Chính vì nguyên nhân này, các cá nhân làm dịch vụ tư vấn, doanh nghiệp đã chủ động tiếp xúc với các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm để nhờ hướng dẫn, nhờ tạo điều kiện để sớm cấp giấy tiếp nhận.

Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, nhóm đưa hối lộ sẽ nhắn tin mã hồ sơ cho chuyên viên để được tạo điều kiện. Hai bên thỏa thuận sau khi hồ sơ được cấp giấy tiếp nhận thì sẽ chi ngoài từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ, phụ thuộc vào thời gian thẩm xét, độ phức tạp của hồ sơ hoặc được công bố sản phẩm theo hướng có lợi cho quảng cáo, kinh doanh.

Lý Đức gây tranh cãi khi nói tiếng anh ở họp báo, tự tin chinh phục HCV SEA Games

Thawatchai Damrong-OngtrakulNgày 17.12, trong phần họp báo trước trận chung kết SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan, trung vệ Phạm Lý Đức đã 'bắn' tiếng Anh khá lưu loát. Và chính điều này đã gây ra không ít tranh cãi.

Có người cho rằng Lý Đức không nhất thiết phải nói tiếng Anh, khi đã có sẵn phiên dịch viên. Cũng có người ủng hộ nam cầu thủ, nhận định nếu có thể sử dụng được tiếng Anh thì việc Lý Đức chia sẻ bằng tiếng Anh là rất đỗi bình thường. Chưa kể điều đó giúp những người có mặt tại họp báo có thể hiểu ý một cách trực tiếp.

Không chỉ gây chú ý bởi khả năng ngoại ngữ, Lý Đức còn cho thấy sự quyết tâm lớn trước trận đấu quan trọng nhất của giải. Trung vệ của U.23 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ thi đấu hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ:

"Trước đó, trên sân vận động này, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng. Và lần này, chúng tôi cũng sẽ tìm một chiến thắng cho đất nước, cho các cổ động viên Việt Nam. Ngày mai, chúng tôi sẽ chiến đấu với 100% sức mạnh".

