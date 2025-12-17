Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 17.12: Chuyên viên Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ hàng chục tỉ | Tranh cãi Lý Đức nói tiếng Anh
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 17.12: Chuyên viên Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ hàng chục tỉ | Tranh cãi Lý Đức nói tiếng Anh

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/12/2025 19:42 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 17.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Điều tra hơn 150 người đưa hối lộ 24,5 tỉ cho chuyên viên Cục An toàn thực phẩm; Lý Đức gây tranh cãi khi nói tiếng anh ở họp báo, tự tin chinh phục HCV SEA Games;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Điều tra hơn 150 người đưa hối lộ 24,5 tỉ cho chuyên viên Cục An toàn thực phẩm

Trong vụ án đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty liên quan, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đề nghị truy tố 55 người, trong đó 21 người bị đề nghị tội đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, nhóm đưa hối lộ là các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu làm thủ tục đăng ký công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo, hay thẩm định, cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn.

Xem nhanh 20h ngày 17.12: Chuyên viên Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ hàng chục tỉ | Lý Đức nói tiếng Anh ở họp báo

Kết luận thể hiện, quá trình làm thủ tục đăng ký công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe và xin cấp nội dung quảng cáo, nhiều doanh nghiệp gặp vướng do quy định chung chung, thiếu hướng dẫn chi tiết. Cạnh đó, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm thường xuyên quá hạn, hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Chính vì nguyên nhân này, các cá nhân làm dịch vụ tư vấn, doanh nghiệp đã chủ động tiếp xúc với các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm để nhờ hướng dẫn, nhờ tạo điều kiện để sớm cấp giấy tiếp nhận.

Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, nhóm đưa hối lộ sẽ nhắn tin mã hồ sơ cho chuyên viên để được tạo điều kiện. Hai bên thỏa thuận sau khi hồ sơ được cấp giấy tiếp nhận thì sẽ chi ngoài từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ, phụ thuộc vào thời gian thẩm xét, độ phức tạp của hồ sơ hoặc được công bố sản phẩm theo hướng có lợi cho quảng cáo, kinh doanh.

Lý Đức gây tranh cãi khi nói tiếng anh ở họp báo, tự tin chinh phục HCV SEA Games

Thawatchai Damrong-OngtrakulNgày 17.12, trong phần họp báo trước trận chung kết SEA Games 33 giữa U.23 Việt NamU.23 Thái Lan, trung vệ Phạm Lý Đức đã 'bắn' tiếng Anh khá lưu loát. Và chính điều này đã gây ra không ít tranh cãi.

Lý Đức gây tranh cãi khi nói tiếng anh ở họp báo, tự tin chinh phục HCV SEA Games

Có người cho rằng Lý Đức không nhất thiết phải nói tiếng Anh, khi đã có sẵn phiên dịch viên. Cũng có người ủng hộ nam cầu thủ, nhận định nếu có thể sử dụng được tiếng Anh thì việc Lý Đức chia sẻ bằng tiếng Anh là rất đỗi bình thường. Chưa kể điều đó giúp những người có mặt tại họp báo có thể hiểu ý một cách trực tiếp.

Không chỉ gây chú ý bởi khả năng ngoại ngữ, Lý Đức còn cho thấy sự quyết tâm lớn trước trận đấu quan trọng nhất của giải. Trung vệ của U.23 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ thi đấu hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ:

"Trước đó, trên sân vận động này, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng. Và lần này, chúng tôi cũng sẽ tìm một chiến thắng cho đất nước, cho các cổ động viên Việt Nam. Ngày mai, chúng tôi sẽ chiến đấu với 100% sức mạnh". 

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 16.12: Hoàn thiện hạ tầng sân bay Long Thành | Lái xe thả 2 tay, nam sinh bị tịch thu xe

Xem nhanh 20h ngày 16.12: Hoàn thiện hạ tầng sân bay Long Thành | Lái xe thả 2 tay, nam sinh bị tịch thu xe

'Xem nhanh 20h' ngày 16.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Trạm biến áp 110kV cấp điện cho sân bay Long Thành vừa khánh thành; Buông 2 tay lái xe, sinh viên bị CSGT TP.HCM phạt 12 triệu, tịch thu xe;...

Xem nhanh 20h ngày 14.12: Đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết | Nhà thờ tuyệt đẹp trên QL51 lên đèn

Xem nhanh 20h ngày 13.12: Trường xin lỗi vụ không công nhận bằng ĐH nước ngoài | ‘Tuần lễ kỳ lạ’ của bão mặt trời

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Cục An Toàn Thực Phẩm nhận hối lộ Lý Đức U.23 Việt Nam Sea games SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận