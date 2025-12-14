Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tai nạn giao thông trên đường Quang Trung khiến một sư cô tử vong

Ngày 14.12, Công an phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Quang Trung, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Quang Trung, theo hướng từ cầu Chợ Cầu về ngã sáu Gò Vấp.

Xem nhanh 20h ngày 14.12: Đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết | Nhà thờ tuyệt đẹp trên QL51 lên đèn

Khi đến khu vực cách ngã sáu Gò Vấp khoảng 50 m, phương tiện này xảy ra va chạm với một người đi bộ sang đường. Cú va chạm khiến người đi bộ ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Hạnh Thông phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh và Phòng CSGT Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là cụ bà H. (81 tuổi), là sư cô đang sinh hoạt tại một cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 5-0 Indonesia: Chiến thắng hủy diệt, tiến vào chung kết

Đội tuyển nữ Việt Nam đang băng băng trên đường giành tấm HCV SEA Games thứ 5 liên tiếp. Ở trận bán kết gặp Indonesia diễn ra lúc 16 giờ hôm nay (14.12), các học trò HLV Mai Đức Chung đã thắng giòn giã 5-0 nhờ các bàn thắng của Bích Thùy (28', 80'), Hải Yến (49', 58') và Huỳnh Như (86'). Lịch thi đấu khó khăn tại vòng bảng đã ở lại phía sau, để lại con đường tiến vào chung kết dễ dàng hơn.

Nhờ vậy, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục lọt vào chung kết, như một thói quen ở các kỳ SEA Games trong hơn một thập kỷ qua.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.