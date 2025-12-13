Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

LCDF xin lỗi người học vụ 'không công nhận bằng đại học nước ngoài'

Sáng nay 13.12, Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội), gọi tắt là LCDF, đã đăng tải trên trang điện tử của nhà trường thông báo về việc công nhận văn bằng và chương trình đào tạo. Trong thư nhà trường giải thích vì sao Bộ GD-ĐT không công nhận văn bằng và chương trình đào tạo liên quan đến nhà trường mà trong đó văn bằng cử nhân do Đại học Liverpool John Moores cấp, đồng thời xin lỗi người học.

LCDF xin lỗi người học vụ 'không công nhận bằng đại học nước ngoài'

Tin bão mặt trời ngày 13.12: Chuyên gia gọi là 'tuần lễ kỳ lạ'

Trong thông tin về bão mặt trời ngày 12.12, trang tin EarthSky.com cho biết đây là "tuần lễ kỳ lạ" đối với việc quan sát cực quang, đặc biệt trong những ngày qua khi từ trường trái đất vẫn bất ổn dưới ảnh hưởng kết hợp của vật chất phóng ra từ mặt trời còn sót lại và điều kiện gió mặt trời thay đổi.

Xem nhanh 20h ngày 13.12: Trường xin lỗi vụ không công nhận bằng ĐH nước ngoài | ‘Tuần lễ kỳ lạ’ của bão mặt trời

Sau một cơn bão địa từ G2 (vừa phải) bất ngờ vào ngày 10.12 mới đây, một đợt tăng đột biến khác vào đêm 11.12 đã đẩy hoạt động trở lại mức bão, thậm chí đạt đến mức G1 (nhỏ) trong đêm 12.12.

Sự nhiễu loạn mới này được thúc đẩy bởi gió mặt trời mạnh hơn qua một khu vực từ trường đang thay đổi và được tăng cường bởi một vùng tương tác quay đồng bộ (tức là CIR). Tình hình bão mặt trời ngày 13.12 ra sao? Mời quý vị theo dõi bản tin.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.