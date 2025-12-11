Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra vụ án Đoàn Văn Sáng

Liên quan vụ án Đoàn Văn Sáng, Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h ngày 11.12: Mở rộng điều tra vụ án Đoàn Văn Sáng | U.23 Việt Nam thắng thuyết phục

Trong ngày 9.12.2025, thượng tướng Nguyễn Văn Long (là Thứ trưởng Bộ Công an) đã có thư khen gửi Công an tỉnh Lạng Sơn về thành tích xuất sắc trong triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, nhanh chóng điều tra làm rõ, khởi tố bị can Đoàn Văn Sáng. Vụ án gây xôn xao dư luận nhiều ngày gần đây.

U.23 Việt Nam thắng thuyết phục U.23 Malaysia: Ngôi đầu và suất bán kết

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã vượt qua U.23 Malaysia 2-0 ở trận hạ màn bảng B SEA Games 33. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có mặt ở bán kết với ngôi đầu bảng B.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nhập cuộc tự tin, kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ những phút đầu. Hai bàn thắng của Hiểu Minh và Minh Phúc đến sau những pha phối hợp mạch lạc, cho thấy sự nhuần nhuyễn trong lối chơi tấn công biên của đội bóng áo đỏ.

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Malaysia: Vào bán kết với ngôi đầu

Sang hiệp hai, U.23 Việt Nam thi đấu chững chạc, giữ nhịp trận đấu và không cho Malaysia cơ hội tạo đột biến.

Nổi bật nhất là Đình Bắc với hai đường kiến tạo, tiếp tục chứng minh vai trò dẫn dắt lối chơi. Kết quả 2-0 giúp U.23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé vào bán kết. Với phong độ ổn định và tinh thần tự tin, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hứa hẹn mang đến nhiều điều tích cực trong hành trình sắp tới tại SEA Games 33.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác