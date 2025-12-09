Xem nhanh 20h ngày 9.12: Khởi tố ‘tổng tài’ chỉ đạo đánh người | Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về quỹ từ thiện

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

‘Tổng tài’ chỉ đạo đánh người ở Hà Nội bị khởi tố

Tháng 9.2025, tại một quán cà phê ở khu đô thị Times City đã xảy ra vụ việc một người đàn ông có hành động phẩy tay, sau đó người đi cùng đứng dậy đi vào trong đánh nhân viên quán cà phê. Vụ việc này đã từng gây bức xúc dư luận sau khi đoạn video clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã gọi người đàn ông ngồi ghế có hành động phẩy tay là "tổng tài".

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17.9.2025 tại một quán cà phê ở khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Theo hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông mặc vest đang ngồi trong quán đã có động tác phẩy tay; ngay lập tức, người đi cùng đứng dậy tiến vào khu vực quầy thu ngân và đấm liên tiếp vào nhân viên quán (28 tuổi) khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Khi người đàn ông mặc vest đưa tay lên nói "thôi, thôi" thì mới dừng lại.

Em họ Công Phượng tiết lộ mục tiêu ‘khủng’ khi U.23 Việt Nam đấu Malaysia

Chiều 9.12, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện trên sân bóng Trường ĐH RBAC, trong điều kiện thời tiết dịu đi thấy rõ. Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường được HLV Kim Sang-sik chọn để trao đổi với báo chí.

Tiền vệ của CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) cho biết: "Vào lúc này, tinh thần của toàn đội rất quyết tâm hướng tới gặp U.23 Malaysia. HLV Kim Sang-sik và đội U.23 Việt Nam đều đặt mục tiêu chung là giành chiến thắng.

Em họ Công Phượng đặt mục tiêu vô địch SEA Games, nhắc đến người anh nổi tiếng

Tài năng của Nguyễn Thái Quốc Cường đã được khẳng định, với một suất đá chính hàng tiền vệ giúp CLB CA TP.HCM bay cao trong tốp 5 V-League 2025 - 2026 đến lúc này. Cá nhân anh cũng tỏa sáng với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Đồng thời, Quốc Cường còn được biết đến như "em họ Công Phượng". Trước đông đảo báo chí, chàng trai sinh năm 2004 khẳng định người anh họ không tạo ra áp lực, chỉ có tự hào.

