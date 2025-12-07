Xem nhanh 20h ngày 7.12: Dư luận đặt câu hỏi về dự án ‘Nuôi em’ | Vì sao kè biển ngàn tỉ ở TP.HCM bị sập?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nuôi em bị tố không minh bạch, trưởng dự án nói gì?

Ngày 6.12, mạng xã hội lan truyền những bài đăng nghi ngờ tính minh bạch tài chính của dự án "Nuôi Em" - chương trình kết nối giữa nhà hảo tâm, nhằm cung cấp bữa ăn trưa đủ chất và nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao khó khăn.

Khởi nguồn từ chia sẻ của một tài khoản Threads, người này cho biết có nhận một mã nuôi em và đóng tiền nhưng khi thắc mắc thì nhận được phản hồi không thỏa đáng.

Cùng với đó, hàng loạt câu hỏi được nêu ra: Vì sao dự án dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền? Việc ủy quyền cho nhân viên quản lý tiền dựa trên cơ sở nào? Làm sao bảo đảm không xảy ra khai khống, chi khống hay trùng mã nuôi em?

Từ một chương trình hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ em vùng cao, "Nuôi em" hiện đã mở rộng sang xây điểm trường, tặng tủ sách và phòng tin học. Tuy nhiên, chính quy mô ngày càng lớn khiến nhiều người mong muốn dự án minh bạch hơn trong quá trình vận hành.

Vì sao kè biển dự án 12.000 tỉ đồng ở TP.HCM bị sập?

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên sáng 7.12 tại dự án The Maris trên đường 3 Tháng 2, phường Phước Thắng (TP.HCM) của Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương, một đoạn kè biển được đúc bằng bê tông toàn khối dài 15 m giáp biển Chí Linh bị nứt gãy và lún xuống biển.

Một đoạn tường dài gần 100 m được đúc bằng bê tông toàn khối giáp ranh với dự án khu đô thị đường 3 Tháng 2 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu cũng bị nứt, lún. Đoạn tường phía trên xây bằng gạch bị xé toang hoàn toàn.

Theo Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương, việc đơn vị thi công dự án khu đô thị đường 3 Tháng 2 san hạ đồi cát đã khiến nước biển tràn vào đất liền, làm chân kè biển của công ty bị xói mòn, sập, thiệt nhiều tỉ đồng. Trước đó, khi còn đồi cát, không xảy ra tình trạng nước biển tràn vào.

Đoạn kè biển bị gãy, sụp nghiêm trọng ẢNH: NGUYỄN LONG

