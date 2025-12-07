Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 7.12: Dư luận đặt câu hỏi về dự án ‘Nuôi em’ | Vì sao kè biển ngàn tỉ ở TP.HCM bị sập?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 7.12: Dư luận đặt câu hỏi về dự án ‘Nuôi em’ | Vì sao kè biển ngàn tỉ ở TP.HCM bị sập?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
07/12/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 7.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Nuôi em bị tố không minh bạch, trưởng dự án nói gì? Vì sao kè biển dự án 12.000 tỉ đồng ở TP.HCM bị sập?...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nuôi em bị tố không minh bạch, trưởng dự án nói gì?

Ngày 6.12, mạng xã hội lan truyền những bài đăng nghi ngờ tính minh bạch tài chính của dự án "Nuôi Em" - chương trình kết nối giữa nhà hảo tâm, nhằm cung cấp bữa ăn trưa đủ chất và nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao khó khăn.

Khởi nguồn từ chia sẻ của một tài khoản Threads, người này cho biết có nhận một mã nuôi em và đóng tiền nhưng khi thắc mắc thì nhận được phản hồi không thỏa đáng.

Cùng với đó, hàng loạt câu hỏi được nêu ra: Vì sao dự án dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền? Việc ủy quyền cho nhân viên quản lý tiền dựa trên cơ sở nào? Làm sao bảo đảm không xảy ra khai khống, chi khống hay trùng mã nuôi em? 

Từ một chương trình hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ em vùng cao, "Nuôi em" hiện đã mở rộng sang xây điểm trường, tặng tủ sách và phòng tin học. Tuy nhiên, chính quy mô ngày càng lớn khiến nhiều người mong muốn dự án minh bạch hơn trong quá trình vận hành.

Xem nhanh 20h ngày 7.12: Dư luận đặt câu hỏi về dự án ‘Nuôi em’ | Vì sao kè biển ngàn tỉ ở TP.HCM bị sập?


Vì sao kè biển dự án 12.000 tỉ đồng ở TP.HCM bị sập?

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên sáng 7.12 tại dự án The Maris trên đường 3 Tháng 2, phường Phước Thắng (TP.HCM) của Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương, một đoạn kè biển được đúc bằng bê tông toàn khối dài 15 m giáp biển Chí Linh bị nứt gãy và lún xuống biển.

Một đoạn tường dài gần 100 m được đúc bằng bê tông toàn khối giáp ranh với dự án khu đô thị đường 3 Tháng 2 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu cũng bị nứt, lún. Đoạn tường phía trên xây bằng gạch bị xé toang hoàn toàn.

Theo Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương, việc đơn vị thi công dự án khu đô thị đường 3 Tháng 2 san hạ đồi cát đã khiến nước biển tràn vào đất liền, làm chân kè biển của công ty bị xói mòn, sập, thiệt nhiều tỉ đồng. Trước đó, khi còn đồi cát, không xảy ra tình trạng nước biển tràn vào.

Xem nhanh 20h ngày 7.12: - Ảnh 1.

Đoạn kè biển bị gãy, sụp nghiêm trọng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 6.12: Sắp khởi công metro Bến Thành - Cần Giờ | Ronaldo - Messi sẽ đối đầu ở World Cup?

Xem nhanh 20h ngày 6.12: Sắp khởi công metro Bến Thành - Cần Giờ | Ronaldo - Messi sẽ đối đầu ở World Cup?

‘Xem nhanh 20h’ ngày 6.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Hơn 10 ngày nữa khởi công metro Bến Thành - Cần Giờ, kỷ lục chưa từng có; các “ông lớn” nói gì sau lễ bốc thăm World Cup: Liệu có màn đối đầu Ronaldo - Messi?;...

Xem nhanh 20h ngày 5.12: 2 cô gái dùng gấu bông thoát khỏi vụ cháy | Diễn biến mới vụ chê 30 ngàn đồng ủng hộ miền Trung

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ dự án Nuôi em Nuôi em Nuôi em bị tố Đen Vâu Hoàng Hoa Trung Sea games SEA Games 33 bóng đá Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận