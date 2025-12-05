Xem nhanh 20h ngày 5.12: 2 cô gái dùng gấu bông thoát khỏi vụ cháy | Diễn biến mới vụ chê 30 ngàn đồng ủng hộ miền Trung

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tình hình sức khỏe 2 cô gái sống sót trong vụ cháy nhà ở TP.HCM ra sao?

Trưa 5.12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM thông tin về việc tiếp nhận các nạn nhân trong vụ cháy nhà (quán bán bún ốc) ở trung tâm TP.HCM lúc rạng sáng, khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Cụ thể, lúc 4 giờ 47 phút ngày 5.12, tổng đài Trung tâm cấp cứu 115 tiếp nhận một cuộc gọi về trường hợp cháy nhà số 225 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Kíp trực cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định) đã đến hiện trường vào lúc 4 giờ 55 phút và chuyển về cơ sở 2 gồm 3 nạn nhân nữ 18, 21 và 35 tuổi.

Kíp trực của Trung tâm cấp cứu 115 đến hiện trường cháy nhà, chuyển về cơ sở 2 gồm 3 ca, nam (2 tuổi), nữ (7 tuổi) và nữ 40 tuổi.

Trong 6 ca chỉ có 2 ca tỉnh táo, 4 ca còn lại tím tái, đã ngưng tim trước khi đến bệnh viện.

Tại Khoa Cấp cứu, sau khi rà soát các chấn thương, 2 ca bệnh tỉnh táo, tình trạng ổn định, được chuyển Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 1) để theo dõi tiếp.

4 ca còn lại được hồi sức tích cực nâng cao, có sự tham gia của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 1) và Bệnh viện Nhi đồng 2. Cơ sở 2 đã kích hoạt ECMO (tim phổi nhân tạo) nhưng quá chỉ định can thiệp cho 4 ca này. Sau 90 phút hồi sức, kết luận 4 ca tử vong.

Vụ 'chê' 30.000 đồng ủng hộ miền Trung: 'Cán bộ cơ sở phát ngôn chưa phù hợp'

Liên quan đến clip 2 người phụ nữ "chê" 30.000 đồng khi đi vận động tiền ủng hộ miền Trung trên địa bàn P.Cửa Nam, Hà Nội, ngày 5.12, chính quyền phường đã thông tin ban đầu về sự việc.

Theo đó, sự việc xảy ra tại cơ sở kinh doanh “Đảo matcha”, ở số 34 phố Ngô Quyền, vào khoảng 17 - 18 giờ ngày 3.12.2025.

Qua xác minh, 2 người phụ nữ clip là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể Tổ dân phố số 3 đang thực hiện công tác vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

Người phụ nữ không nhận tiền khi nhân viên quán đồ uống muốn ủng hộ 30.000 đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo UBND P.Cửa Nam, hoạt động vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt thể hiện tinh thần sẻ chia, tấm lòng “tương thân, tương ái” mang ý nghĩa cộng đồng tốt đẹp. Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền, vận động, 2 cán bộ cơ sở đã có phát ngôn chưa phù hợp.

