Xem nhanh 20h ngày 4.12: Cấm lưu thông qua đèo Prenn từ 4.12 | HLV Kim Sang-sik khoe trình tâng bóng cực mượt
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 4.12: Cấm lưu thông qua đèo Prenn từ 4.12 | HLV Kim Sang-sik khoe trình tâng bóng cực mượt

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
04/12/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 4.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cấm lưu thông qua đèo Prenn; thông đèo Mimosa từ 15 giờ 30 ngày 4.12; Khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik khoe kỹ năng tâng bóng cùng học trò dưới nắng gắt;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cấm lưu thông qua đèo Prenn; thông đèo Mimosa từ 15 giờ 30 ngày 4.12

Chiều ngày 4.12, ông Nguyễn Thanh Chương, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ký thông báo việc phân luồng giao thông trên đèo Prenn để phục vụ khắc phục sạt lở.

Theo đó từ 13 giờ cùng ngày, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua đoạn sạt lở đèo Prenn; đồng thời từ 15 giờ 30, xe cộ được phép lưu thông qua đèo Mimosa sau khi khắc phục xong sự cố sạt lở.

Xem nhanh 20h ngày 4.12: Cấm lưu thông qua đèo Prenn từ 4.12 | HLV Kim Sang-sik khoe trình tâng bóng cực mượt

Khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik khoe kỹ năng tâng bóng cùng học trò dưới nắng gắt

Chiều 4.12, trên sân tập RBAC Stadium, đội U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện, hướng đến cuộc đối đầu Malaysia vào ngày 11.12 tới. Nhưng hôm nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt đầu rèn quân lúc hơn 15 giờ, khi thời tiết tại Bangkok vẫn còn tương đối nắng nóng, khoảng 33 độ C. Trong khi đó, ở những buổi tập trước, đội U.23 Việt Nam tập luyện lúc 17 giờ.

Rất có thể nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn các học trò làm quen với khung giờ này để chơi tốt hơn ở trận gặp Malaysia sắp tới, diễn ra lúc 16 giờ.

Khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik khoe kỹ năng tâng bóng cùng học trò dưới nắng gắt

Dù chiến thắng 2-1 trước Lào chưa khiến đội U.23 Việt Nam thực sự hài lòng, các cầu thủ cho thấy mình đã để lại trận đấu này ở phía sau lưng, hướng đến cuộc đối đầu quan trọng sắp tới. Văn Khang và các đồng đội tỏ ra vui vẻ, thoải mái và cũng không kém phần nghiêm túc, quyết tâm.

Cá nhân HLV Kim Sang-sik cũng có trạng thái tâm lý tốt. Ông chơi bóng, đùa giỡn cùng các học trò, giúp sân tập có thêm tiếng cười.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

