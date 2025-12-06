Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hơn 10 ngày nữa khởi công metro Bến Thành - Cần Giờ, kỷ lục chưa từng có

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ hơn 3,3 tỉ USD nằm trong danh sách các dự án, công trình quy mô lớn tại TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành vào 19.12 tới. Với kế hoạch này, đây là dự án metro được xúc tiến và triển khai nhanh nhất trong lịch sử.

Tuyến đường sẽ đi qua nhiều khu vực quan trọng như cảng Nhà Rồng, Tân Thuận, Nhà Bè và Rừng Sác, với tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350 km/giờ, nhanh gấp nhiều lần các tuyến metro đang có. Không chỉ ấn tượng ở quy mô, dự án còn gây chú ý khi nhà đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành trong vòng 2 năm, nhanh hơn bất kỳ tuyến metro nào từng triển khai ở Việt Nam.

Sự “thần tốc” từ khâu đề xuất, phê duyệt đến chuẩn bị khởi công khiến giới chuyên gia kỳ vọng tuyến metro này sẽ mở ra bước đột phá mới cho hạ tầng giao thông TP.HCM. Và nếu đúng tiến độ, đây sẽ là một trong những công trình biểu tượng cho giai đoạn bứt tốc phát triển của thành phố trong những năm tới.

Xem nhanh 20h ngày 6.12: Sắp khởi công metro Bến Thành - Cần Giờ | Ronaldo - Messi sẽ đối đầu ở World Cup?

Các 'ông lớn' nói gì sau lễ bốc thăm World Cup: Liệu có màn đối đầu Ronaldo - Messi?

Lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Mỹ đã phác họa hành trình của 48 đội tuyển, không tạo ra 'bảng tử thần' nhưng đủ để khiến các ông lớn phải dè chừng. Đáng chú ý, Ronaldo và Messi - hai huyền thoại lần thứ 6 góp mặt tại World Cup - đứng trước cơ hội đối đầu nhau ở vòng tứ kết nếu cả Argentina và Bồ Đào Nha đều nhất bảng.

Các “ông lớn” nói gì sau lễ bốc thăm World Cup: Liệu có màn đối đầu Ronaldo - Messi?

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.