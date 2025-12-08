Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 8.12: Chạy xe máy không bằng lái phạt bao nhiêu | Siết an ninh trước giờ khai mạc SEA Games
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 8.12: Chạy xe máy không bằng lái phạt bao nhiêu | Siết an ninh trước giờ khai mạc SEA Games

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
08/12/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 8.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Chạy xe máy không bằng lái: Vì sao người bị CSGT phạt 3 triệu, người 7 triệu?; SEA Games 33 trước giờ khai mạc: Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất kích, thắt chặt an ninh Rajamangala;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Chạy xe máy không bằng lái: Vì sao người bị CSGT phạt 3 triệu, người 7 triệu?

Mấy ngày qua, mạng xã hội xôn xao thông tin chạy xe máy không bằng lái bị CSGT phạt nặng. Theo các bài đăng, mức phạt lỗi không bằng lái xe máy tăng nặng, thậm chí người vi phạm có thể bị tịch thu phương tiện.

Đáng chú ý, có người từng bị phạt lỗi chạy xe máy không bằng lái cho biết chỉ bị phạt 3 triệu; có người lại nói mới bị CSGT lập biên bản phạt 7 triệu. Vì sao lại có sự chênh lệch này?

Một cán bộ CSGT cho biết, hiện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang áp dụng mức phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024.

SEA Games 33 trước giờ khai mạc Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất kích, thắt chặt an ninh Rajamangala

Theo đó, điểm a khoản 5 Điều 18 nghị định này quy định, phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW và các loại xe tương tự xe mô tô không có bằng lái xe hoặc bằng lái đã bị trừ hết điểm.

Tương tự, điểm b khoản 7 Điều 18 nghị định này quy định, phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe tương tự xe mô tô không có bằng lái xe hoặc bằng lái đã bị trừ hết điểm.

SEA Games 33 trước giờ khai mạc: Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất kích, thắt chặt an ninh Rajamangala

Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, ngọn đuốc SEA Games 33 sẽ bừng sáng tại sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok). Không khí chuẩn bị đang nóng lên từng giờ, đi cùng là những biện pháp an ninh được Thái Lan kích hoạt ở mức cao nhất.

SEA Games 33 trước giờ khai mạc Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất kích, thắt chặt an ninh Rajamangala

Sáng 8.12, ghi nhận tại hiện trường cho thấy toàn bộ khu vực trong và ngoài sân Rajamangala đã được dựng vành đai bảo vệ nhiều lớp.

Lực lượng đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện dày đặc ở các điểm nhạy cảm, từ khu vực cổng chính đến các lối kiểm soát vé.

Những chiếc xe chuyên dụng của đội rà phá bom mìn đỗ ngay bên ngoài sân, liên tục di chuyển phục vụ công tác kiểm tra.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

