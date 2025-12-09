Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt tạm giam ‘tổng tài’ chỉ đạo tát nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
09/12/2025 16:46 GMT+7

Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam thanh niên được gọi là 'tổng tài', người đã ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội, để điều tra tội gây rối trật tự công cộng.

Chiều 9.12, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện (27 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Thiện là nhân vật được gọi là "tổng tài", từng gây xôn xao và bức xúc trên mạng xã hội khi "giơ tay ra hiệu lệnh thì nhân viên quán cà phê bị đánh".

Bắt tạm giam ‘tổng tài’ chỉ đạo tát nhân viên quán cà phê ở Hà Nội - Ảnh 1.

Công an tống đạt các lệnh tố tụng đối với Nguyễn Văn Thiên

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, chiều ngày 17.9, tại quán cà phê Góc quán tại ở Khu đô thị Times City (P.Vĩnh Tuy, Hà Nội), Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) đã hành hung anh N.M.Đ (28 tuổi) làm việc tại quán.

Nguyên nhân xuất phát từ việc anh Đ. nhắc nhở nhóm của Vũ không được hút thuốc trong quán. Vũ đã tát, đấm vào vùng mặt anh Đ. khiến anh này bị ngã xuống sàn.

‘Tổng tài’ chỉ đạo đánh người ở Hà Nội bị khởi tố

Bắt tạm giam ‘tổng tài’ chỉ đạo tát nhân viên quán cà phê ở Hà Nội - Ảnh 2.

Khi Nguyễn Văn Thiên giơ tay và nói "thôi, thôi" thì Nguyễn Long Vũ dừng đánh nhân viên quán cà phê và về ghế ngồi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 19.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mở rộng điều tra, Công an Hà Nội có tài liệu, chứng cứ xác định Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ đi từ bàn đang ngồi vào quầy để hành hung anh Đ.


Nguyễn Văn Thiên Gây rối trật tự công cộng Công an Hà Nội Đánh người sau hiệu lệnh của tổng tài
