Xem nhanh 20h ngày 10.12: Nguyễn Thị Thanh Nhàn có tình tiết giảm nhẹ | Đám tang lặng lẽ của nghệ sĩ Thương Tín

Nộp 66 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đề nghị tình tiết giảm nhẹ đặc biệt

Chiều 10.12.2025, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đại diện VKS, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu nên phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại.

Đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng ban Quản lý dự án 1 Công ty AIC kiêm phụ trách mảng giáo dục), VKS đề nghị buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với 134 gói thầu với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nhàn.

Cạnh đó, các bị cáo từng là cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM bị cáo buộc có nhiều sai phạm, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 142 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Lê Hồng Sơn (là cựu Giám đốc Sở GD-ĐT) phải chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại trong vụ án.

Các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thị Thúy Nga… bị xác định có nhân thân xấu, phạm tội có tổ chức. Hành vi của các bị cáo được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX ghi nhận cho các bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như có thành tích tốt trong công tác, từng được tặng bằng khen, giấy khen có nhiều đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, Nhàn đã nộp lại 66 tỉ đồng, bị cáo Lê Hồng Sơn nộp 1 tỉ đồng và bị cáo Lê Hoài Nam (là cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT) đã nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Gia đình bị cáo Nhàn cũng có đơn xin khắc phục toàn bộ thiệt hại, được xem xét là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhàn mức án 8 - 9 năm tù, tổng hợp hình phạt với các vụ án trước, buộc bị cáo Nhàn phải chịu hình phạt 30 năm tù.

Cùng tội danh, các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.

Đám tang đìu hiu của Thương Tín, khép lại một đời ngôi sao màn bạc lừng lẫy

Sau nhiều lần đột quỵ khiến sức khỏe suy yếu, Thương Tín trút hơi thở cuối cùng vào tối 8.12 tại Phan Rang, khép lại một cuộc đời đầy thăng trầm của tài tử nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Việt thập niên 1980 -1990. Chiều 10.12, linh cữu của nghệ sĩ Thương Tín được đưa đến nghĩa trang Hòa Thủy, tỉnh Khánh Hòa, cách nhà của nam nghệ sĩ khoảng 10km. Nhạc sĩ Tô Hiếu cùng gia đình và một số khán giả cũng đến tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong căn nhà nhỏ tại Phan Rang, đám tang của tài tử Thương Tín được gia đình tổ chức giản dị với vài mâm cỗ và chỉ có vài vòng hoa của khách đến viếng. Theo Nhạc sĩ Tô Hiếu, gia đình mong muốn Thương Tín được ra đi thanh thản, bình yên và không còn chịu ồn ào. Vì vậy, người thân của Thương Tín hạn chế quay phim, chụp ảnh để giữ sự riêng tư cho gia đình.

