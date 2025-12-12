Xem nhanh 20h ngày 12.12: Tạm giam người đẩy CSGT trước đầu xe tải | Trúng số độc đắc, đóng thuế ra sao từ 2026?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bắt tạm giam người đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải

Liên quan đến vụ người vi phạm đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải vì không được bỏ qua lỗi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, trú xã Phượng Dực, Hà Nội) về tội giết người.

Trước đó, khoảng 13 giờ 35 ngày 11.12, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 429, đoạn thuộc địa phận thôn Bóng (xã Phượng Dực) thì phát hiện Thịnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi sử dụng biển số giả, đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trong lúc đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8, dắt phương tiện về khu vực làm việc, Thịnh đi cạnh và xin được bỏ qua lỗi vi phạm, nhưng không được đồng ý.

Lúc này, Thịnh thấy một xe tải đang đi đến liền ôm đại úy Điệp rồi đẩy cả người và xe ra trước đầu xe tải. Đại úy Điệp kịp thời xoay người tránh, nhưng xe tải đã cán qua chiếc xe máy của Thịnh.

Tổ công tác đã truy đuổi, bắt giữ Thịnh và bàn giao cho công an địa phương để xử lý.

Từ năm 2026 người trúng vé số độc đắc sẽ đóng thuế ra sao?

Cụ thể, luật quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 10%. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. Trong đó, ngưỡng đóng thuế là giá trị vượt trên 20 triệu đồng, tăng gấp đôi so với ngưỡng trên 10 triệu đồng quy định hiện nay.

Công ty xổ số là đơn vị phát hành trả thưởng và cũng là đơn vị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng. Tiền mà người trúng thưởng nhận được sẽ là tiền sau thuế thu nhập cá nhân. Hiểu đơn giản nhất thì cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi trúng vé số là: (giá trị trúng thưởng - 20 triệu đồng) x 10% = thuế phải nộp. Ví dụ, hiện nay 1 tờ vé số trúng độc đắc có giá trị 2 tỉ đồng. Nếu cá nhân nào trúng độc đắc thì công ty xổ số sẽ phải khấu trừ tiền thuế là (2 tỉ đồng - 20 triệu đồng) x 10% = 198 triệu đồng. So với quy định hiện hành, số thuế thu nhập cá nhân giảm được 1 triệu đồng. Như vậy cá nhân trúng độc đắc sẽ nhận được 1,802 tỉ đồng sau thuế.

Tương tự, nếu trúng 5 tờ vé số độc đắc với tổng giá trị là 10 tỉ đồng trong cùng một kỳ quay thưởng, thì thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính riêng cho từng tờ vé trúng thưởng và thuế phải nộp được tính như sau: 198 triệu đồng x 5 = 990 triệu đồng (thuế trên 5 tờ). Số tiền thực nhận sau thuế của cá nhân này là (5 tờ x 5) = 10 tỉ đồng - 990 triệu đồng = 9,01 tỉ đồng.

Quy định về thuế thu nhập cá nhân này cũng áp dụng chung cho cá nhân trúng thưởng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như tham gia các chương trình khuyến mãi có thưởng...

