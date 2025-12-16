Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 16.12: Hoàn thiện hạ tầng sân bay Long Thành | Lái xe thả 2 tay, nam sinh bị tịch thu xe
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 16.12: Hoàn thiện hạ tầng sân bay Long Thành | Lái xe thả 2 tay, nam sinh bị tịch thu xe

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
16/12/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 16.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Trạm biến áp 110kV cấp điện cho sân bay Long Thành vừa khánh thành; Buông 2 tay lái xe, sinh viên bị CSGT TP.HCM phạt 12 triệu, tịch thu xe;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Trạm biến áp 110kV cấp điện cho sân bay Long Thành vừa khánh thành

Ngày 16.12.2025, Công ty Điện lực Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành công trình trạm biến áp 110kV cấp điện cho sân bay Long Thành.

Dự án Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành có tổng công suất 80MVA (gồm 2 máy biến áp, mỗi máy công suất 40MVA) và 3,8 km đường dây đấu nối từ hướng quốc lộ 51 vào. Tổng vốn đầu tư hơn 158 tỉ đồng, được khởi công vào tháng 5.2024.

Xem nhanh 20h ngày 16.12: Hoàn thiện hạ tầng sân bay Long Thành | Lái xe thả 2 tay, nam sinh bị tịch thu xe

Đây là công trình điện hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo nguồn điện ổn định, chất lượng phục vụ sự kiện đón chuyến bay đầu tiên dự kiến vào ngày 19.12 tới và giai đoạn vận hành ban đầu của sân bay. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 158 tỉ đồng được PC Đồng Nai triển khai qua hai giai đoạn.

Buông 2 tay lái xe, sinh viên bị CSGT TP.HCM phạt 12 triệu, tịch thu xe

Ngày 16.12, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa mời nam thanh niên buông 2 tay, chạy xe lạng lách cùng gia đình đến làm việc. Đây là sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao vào sáng cùng ngày.

Buông 2 tay lái xe, sinh viên bị CSGT TP.HCM phạt 12 triệu, tịch thu xe

Theo đó, qua đoạn clip được đăng tải, CSGT ghi nhận 1 nam thanh niên điều khiển xe máy có hành vi buông 2 tay, lạng lách đánh võng.

Chỉ 1 giờ sau khi đoạn clip xuất hiện, CSGT Rạch Chiếc đã phối hợp Công an phường Dĩ An xác minh nam thanh niên trong clip là B.H.T (18 tuổi, ở phường Dĩ An, TP.HCM). T. cũng đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã đến tận nhà mời người điều khiển về trụ sở làm việc.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

