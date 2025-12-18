Xem nhanh 20h ngày 18.12: AFC sẽ xử phạt trọng tài người Lào? | Trúng đấu giá 18 năm nhưng không thấy đất

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
18/12/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 18.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Kỳ lạ vụ trúng đấu giá 18 năm nhưng tìm không thấy đất; 'Tước trắng' bàn thắng đội nữ Việt Nam: AFC sẽ phạt nặng trợ lý trọng tài;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Kỳ lạ vụ trúng đấu giá 18 năm nhưng tìm không thấy đất

Trúng đấu giá, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần 18 năm nhưng lô đất này không tồn tại trên thực địa ở xã Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Ông Đặng Huy Dũng, 61 tuổi, ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết năm 2007, UBND H.Bình Sơn (cũ) thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất số 17, 18, 19 tại khu dân cư Cây Trắc, nay thuộc xã Bình Sơn).

Ông Dũng tham gia đấu giá và trúng 2 lô đất cuối khu dân cư là lô số 18 và 19, với giá lần lượt 176 triệu đồng và 183 triệu đồng, lô số 17 do một người dân khác trúng đấu giá.

Kết quả được UBND H.Bình Sơn (cũ) công nhận. Ông Dũng là người trúng đấu giá, đã được cấp sổ đỏ nhưng suốt 18 năm không thấy 1 lô đất trên thực tế.

'Tước trắng' bàn thắng đội nữ Việt Nam: AFC sẽ phạt nặng trợ lý trọng tài

Niềm vui vỡ òa của đội tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 tối 17.12 nhanh chóng hóa thành nỗi uất ức, khi bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy bị 'tước trắng' bởi quyết định căng cờ sai của trợ lý trọng tài. Sai sót này được xác định là lỗi KMI, AFC dự kiến sẽ xử lý nghiêm.

Quyết định sai lầm của trợ lý trọng tài Chathavong Phutsavan được xác định là lỗi KMI (Key Match Incident), sai sót nghiêm trọng ở tình huống mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.

Đáng chú ý, công tác trọng tài tại SEA Games nằm dưới sự quản lý chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo quy trình, AFC sẽ căn cứ báo cáo của giám sát trọng tài Yongmei Cui để đánh giá mức độ sai phạm và đưa ra hình thức xử lý. Trợ lý trọng tài mắc lỗi có thể đối mặt án kỷ luật nặng, bao gồm việc bị “treo cờ” nhiều trận.

Bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy bị “tước trắng” không chỉ để lại sự tiếc nuối cho tuyển nữ Việt Nam, mà còn trở thành vết gợn lớn của SEA Games 33, đặt ra dấu hỏi về chất lượng và bản lĩnh trọng tài ở những trận đấu quan trọng nhất khu vực.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem thêm bình luận