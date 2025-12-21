Xem nhanh 20h ngày 21.12: Mánh khóe vàng độn tạp chất quay lại | Cư dân chung cư khổ vì khói đen xộc vào căn hộ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Chiêu lừa vàng 'độn' tạp chất trở lại

Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP.HCM cảnh báo, vonfram được nghiền dưới dạng bột rất mịn và được trộn khi vàng nóng chảy. Sau đó, lớp bọc bên ngoài là vàng nguyên chất. Thông thường, tỷ trọng giữa vàng và vonfram không được quy định, dao động 50:50, 60:40, 70:30… Tỷ trọng kim loại trộn kèm càng cao, vàng càng kém nguyên chất. Người thường rất khó phát hiện khi vàng pha tạp chất vonfram, các tiệm vàng cũng tùy theo phương pháp thử mới phát hiện được vàng có bị pha hay không. Do đó, không những các tiệm vàng thận trọng mà người tiêu dùng có nhu cầu mua nữ trang thì liên hệ tiệm vàng thay vì mua qua người khác với giá rẻ.

Nguồn nguyên liệu vàng cho hoạt động sản xuất nữ trang hiện nay chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, các tiệm vàng sẽ phải mua lại trên thị trường những sản phẩm cũ để làm nguyên liệu sản xuất, phải có hóa đơn đầu vào đối với các sản phẩm nữ trang. Trước bối cảnh này, một số doanh nghiệp tính đến việc nhập khẩu vàng nữ trang từ nước ngoài về bán trong nước. Bởi giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới nên có thể bù đắp cho phần thuế và chi phí nhập. Tuy nhiên, tình trạng vàng độn tạp chất quay trở lại nên người kinh doanh vàng cần thận trọng.

Cột khói đen cao hàng chục mét xộc thẳng vào căn hộ, cư dân chung cư TP.HCM khổ sở

Phản ánh với PV Thanh Niên, nhiều cư dân sống tại chung cư Palm Heights (phường Bình Trưng, TP.HCM) trên đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bày tỏ bức xúc trước tình trạng đốt rác diễn ra thường xuyên tại khu vực đối diện chung cư, gần chân cầu Mương Kênh. Mỗi lần đốt rác, cột khói đen cao hàng chục mét xộc thẳng vào những căn hộ đối diện, khiến cư dân phải đóng cửa kín mít.

AFC thừa nhận tổ trọng tài sai lầm khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33

Tâm điểm tranh cãi của trận chung kết đến ở phút 29. Từ một pha triển khai tấn công mạch lạc, Bích Thùy dứt điểm gọn gàng, đưa bóng vào lưới đội tuyển Philippines trong sự vỡ òa của các cầu thủ Việt Nam. Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi trợ lý trọng tài người Lào căng cờ báo việt vị.

Những hình ảnh quay chậm được công bố sau trận cho thấy tiền đạo Bích Thùy hoàn toàn không rơi vào thế việt vị ở thời điểm nhận bóng, thậm chí cô còn đứng cao hơn cầu thủ của đội bạn khoảng 2 m. Sai sót của tổ trọng tài đã tước đi bàn mở tỷ số hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam, khiến trận đấu buộc phải bước vào hiệp phụ trước khi được phân định bằng loạt sút luân lưu nơi đội tuyển nữ Việt Nam thất bại ở loạt sút thứ 6.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được cho là sẽ tiến hành rà soát công tác điều hành trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa tuyển Việt Nam và Philippines, từ đó cân nhắc các biện pháp xử lý phù hợp liên quan đến tổ trọng tài.

Trong báo cáo của giám sát trọng tài gửi AFC, trách nhiệm của cả trọng tài chính lẫn trợ lý trọng tài sẽ được nêu cụ thể. Đánh giá ban đầu cho thấy hai trọng tài này đều mắc sai sót nghiêm trọng về chuyên môn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cũng như tính công bằng của trận chung kết.

