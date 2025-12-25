Xem nhanh 20h ngày 25.12: Công an vào cuộc vụ trúng đấu giá không thấy đất | Vì sao Vingroup rút khỏi dự án cao tốc Bắc - Nam?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vingroup bất ngờ rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Theo công văn số 764/2025, ngày 25.12 gửi Chính phủ, Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5. Quyết định xin rút đã được Tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã nhận được sự quan tâm và đề xuất đầu tư của nhiều doanh nghiệp có tiềm lực và kinh nghiệm như: THACO Trường Hải, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000)...

Do đó, việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không ảnh hưởng tới việc triển khai dự án. Đây là bước đi chủ động và có trách nhiệm của Vingroup trước Chính phủ để đảm bảo thực hiện tốt nhất những dự án đã được giao, góp phần phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và đô thị theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của người dân Việt Nam.



Vụ trúng đấu giá nhưng 18 năm không thấy đất: Công an vào cuộc xác minh

Một vụ việc hy hữu ghi nhận tại Quảng Ngãi đang thu hút nhiều sự quan tâm, khi một người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất suốt 18 năm nhưng lô đất lại không tồn tại trên thực địa. Dù đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ, người trúng đấu giá vẫn không thể nhận đất để xây dựng.

Trước những phản ánh kéo dài nhiều năm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức vào cuộc xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm trong quá trình quản lý, đấu giá đất. Vụ việc được đánh giá có thể liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, cá nhân liên quan.

Dư luận địa phương đang chờ đợi một kết luận rõ ràng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

